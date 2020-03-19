Alkollü sürücünün çarptığı motosiklette bulunan karı koca ağır yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Alkollü sürücünün çarptığı motosiklette bulunan karı koca ağır yaralandı - Son Dakika

Alkollü sürücünün çarptığı motosiklette bulunan karı koca ağır yaralandı

6 saat önce

Alkollü sürücünün çarptığı motosiklette bulunan karı koca ağır yaralandı Antalya'nın Alanya ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen sürücünün arkadan çarptığı motosiklette bulunan kora-koca ağır yaralandı.

Alkollü sürücünün çarptığı motosiklette bulunan karı koca ağır yaralandı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen sürücünün arkadan çarptığı motosiklette bulunan kora-koca ağır yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Antalya-Alanya d 400 karayolu Avsallar mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre pazardan alışveriş yaptıktan sonra eşi Emine sağlam ile birlikte evine giden Yakup sağlam idaresindeki 07 NPZ 51 plakalı motosiklete, aynı istikamette seyir halinde olan Alpaslan S. idaresindeki 07 L 0940 plakalı otomobil çarptı. Kazada motosiklette bulunan Yakup Sağlam ile eşi Emine Sağlam ağır yaralandı. İki yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerini yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Alparslan S. polis tarafından gözaltına alınırken 302 promil alkollü çıktığı bildirildi. Görgü tanıkları, otomobilin makas atarak yolda ilerlerken önce önünde seyreden motosiklete ardından da bariyerlere çarptığını söyledi.

Alkollü sürücünün çarptığı motosiklette bulunan karı koca ağır yaralandı

Avsallar, Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:29 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı
Kayseri'de kar yağışı, 6 aracın karıştığı zincirleme kazaya sebep oldu: 18 yaralı Börek almak için aracından inen genç, otomobilin çarpmasıyla canından oluyordu Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı
Futbolcular şikayet etti, FIFPro Türkiye liglerinin ertelenmesi talep etti Futbolcular şikayet etti, FIFPro Türkiye liglerinin ertelenmesi talep etti         
14:16
So CHIC, koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyor So CHIC, koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyor         
13:57
İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın         
11:30
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı         
11:03
İtalya'daki can kaybı Çin'e yaklaştı! İşte sayılarla koronavirüs tablosu İtalya'daki can kaybı Çin'e yaklaştı! İşte sayılarla koronavirüs tablosu         
10:28
Adana'da vatandaşlara asılsız koronavirüs mesajı gönderen memur tutuklandı Adana'da vatandaşlara asılsız koronavirüs mesajı gönderen memur tutuklandı         
10:02
Silahlı saldırgan hem tartıştığı kadını hem de yoldan geçen kişiyi yaraladı Silahlı saldırgan hem tartıştığı kadını hem de yoldan geçen kişiyi yaraladı         
09:52
Türk çiftten büyük başarı! Koronavirüs için 10 dakikada sonuç veren test kiti üretip piyasaya sürdüler Türk çiftten büyük başarı! Koronavirüs için 10 dakikada sonuç veren test kiti üretip piyasaya sürdüler         
09:45
Ünlü oyuncu koronavirüs yorumu ve duyarsızlığıyla tepki topladı! Ünlü oyuncu koronavirüs yorumu ve duyarsızlığıyla tepki topladı!         
08:30
Koronavirüse karşı kalkan oluyor! İşte bağışıklık sisteminizi koruyan besinler Koronavirüse karşı kalkan oluyor! İşte bağışıklık sisteminizi koruyan besinler         
07:11
Fransız doktorlar, sıtma ilacının koronavirüs tedavisinde işe yaradığını duyurdu Fransız doktorlar, sıtma ilacının koronavirüs tedavisinde işe yaradığını duyurdu         
01:13
İran Sağlık Bakan Yardımcısı kritik süreye işaret etti: Koronavirüsü 15 gün daha kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz İran Sağlık Bakan Yardımcısı kritik süreye işaret etti: Koronavirüsü 15 gün daha kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz         
01:13
Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar         
23:44
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Fatma Sema Küçüksöz hayatını kaybetti Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Fatma Sema Küçüksöz hayatını kaybetti         
23:02
Koronavirüse karşı beslenme kalkanı! Hangi vitamin hangi besinde var? Koronavirüse karşı beslenme kalkanı! Hangi vitamin hangi besinde var?         
16:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 06:23:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Alkollü sürücünün çarptığı motosiklette bulunan karı koca ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]