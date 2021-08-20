Üye Girişi
Alkollü sürücünün çarptığı Umut'un ailesi Antalya'da bisikletlilerle buluştu - Son Dakika

Alkollü sürücünün çarptığı Umut'un ailesi Antalya'da bisikletlilerle buluştu

20.08.2021 10:26
Alkollü sürücünün çarptığı Umut'un ailesi Antalya'da bisikletlilerle buluştu, System.String[]

ANKARA'da alkollü sürücü Çağdaş Ş.'nin çarpıp ölümüne neden olduğu profesyonel bisikletçi Umut Gündüz'ün (19) ailesi, sürücünün tutuksuz yargılanmasına tepki için başladıkları 'Umut İçin Adalet, Herkes İçin Adalet Turu' kapsamında Antalya'da bisiklet sürücüleriyle buluştu.

ANKARA'da alkollü sürücü Çağdaş Ş.'nin çarpıp ölümüne neden olduğu profesyonel bisikletçi Umut Gündüz'ün (19) ailesi, sürücünün tutuksuz yargılanmasına tepki için başladıkları 'Umut İçin Adalet, Herkes İçin Adalet Turu' kapsamında Antalya'da bisiklet sürücüleriyle buluştu.

Başkent'te, geçen yıl 15 Temmuz'da profesyonel bisiklet sürücüsü Umut Gündüz, antrenman sonrası bisikletiyle evine dönerken, Çağdaş S. yönetimindeki otomobil, arkadan çarptı. Gündüz aracın camına çarpıp yola savrulurken, Çağdaş S. ise kaçtı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Umut Gündüz, kurtarılamadı. Çağdaş S. ise kaza yerinde düşen plakadan yola çıkılarak yakalandı. Yapılan kontrolde 1.53 promil alkollü olduğu belirlenen Çağdaş Ş., tutuklandı. 4 ay cezaevinde kalan Çağdaş S. serbest bırakıldı.

DAVA ERTELENDİGündüz'ün anne Asuman ve babası Menderes Gündüz ise çocuklarının ölümünün kaza değil cinayet olduğunu söyleyip sürücünün 'kasten adam öldürme' suçlamasıyla yargılanmasını istedi. Ancak hazırlanan iddianamede, Çağdaş S. hakkında 'taksirle ölüme neden olmak' suçlamasıyla dava açıldı. Haziran ayında görülen ilk duruşmada Çağdaş S.'nin tutuksuz yargılanmasının devamına karar verilerek dava 7 Aralık'a ertelendi.AİLE ÇOCUKLARI İÇİN ADALET ARIYORKarara itiraz eden Asuman ve Menderes Gündüz, 'Umut İçin Adalet, Herkes İçin Adalet Turu' adı altında kampanya başlatarak Şanlıurfa'dan yola çıkıp şehirleri gezmeye başladı. Gittikleri şehirlerde daha önce bisiklet kazalarında ölenlerin yakınlarını ziyaret edip bisiklet gruplarıyla buluşan Gündüz çifti, çocukları için adalet arıyor. Kampanya kapsamında Antalya'ya gelen Gündüz ailesi kentteki bisiklet gruplarıyla bir araya geldi.'İDDİANAME 9 AYDA HAZIRLANDI'Mahkemenin taleplerini kabul etmediğini söyleyen Menderes Gündüz, "Oğlumuz 15 Temmuz 2020 tarihinde alkollü ve aşırı hızlı bir sürücünün çarpması sonucu öldürüldü. Kaza akşamı nöbetçi savcımızın titiz çalışmasıyla şüpheli gözaltına alınıp tutuklandı. Buraya kadar biz de suçluların cezalarını çekeceklerini düşünerek oğlumuzun yasını tutuyorduk. 4 ayın sonunda uzun tutukluluk mağduriyetiyle sürücü serbest bırakıldı. 9 ayın sonunda ilk iddianame hazırlandı. Biz mahkemeden 'sürücünün kasten adam öldürme'yle ağır cezada yargılanmasını istedik. Oysa iddianamede bilinçli 'taksirle kaza' diyerek bu iş basitleştirildi. 24 Haziran'da Türkiye'nin çoğu yerinden bisiklet gruplarının katılımıyla ilk mahkeme görüldü. Mahkemeden 3 talebimiz vardı. Sürücünün tutuklu yargılanması, kasten adam öldürme suçuyla yargılanması ve ağır cezada yargılanması. Bu 3 talebimiz de reddedildi" dedi.'VİCDANLARDA TELAFİSİ ZOR BİR YARA'Umut'un hayallerinin, hedeflerinin ucuz olamayacağını belirten Menderes Gündüz, "Geçen 2 yıl içerisinde 286 bisiklet sürücüsü bu şekilde öldürüldü ve ölümüne sebep olan sürücüler Umut'unki gibi tekrar salıverildi. Bu kamuoyunda vicdanlarda telafisi zor bir yara açtı. Biz de aile olarak Umut'un hayallerinin, hedeflerinin bu denli ucuz, bu denli kolay gitmemesi adına bir kampanya başlattık. 1 Ağustos itibari ile Şanlıurfa'dan başladığımız adalet mücadelemizde, şehirlerdeki bizim gibi mağdur ailelerle, bisiklet gruplarıyla buluşuyoruz" diye konuştu.'YASAL DÜZENLEME YAPILSIN'Bisikletlilerin yasal anlamda korunmadığını söyleyen Menderes Gündüz, "Bisiklet, çevreci, sağlıklı ve her yaşta insanın kullanabileceği bir ulaşım aracıdır. Bunun desteklenmesi ve yasal anlamda korunması gerekiyor. Yasal anlamda bisikletliler korunmuyor. Bisiklet, ceza kanununda ulaşım aracı görünmüyor. Bisikletlilerin ölümüne sebep olan sürücülerin suçları basitleştirilerek süreç cezasızlıkla bitiriliyor. Öldürülen bu bisikletliler, anne, babaların çocuğu olduğu kadar bu ülkenin geleceğidir. Canların bu kadar ucuza gitmemesi için yasal anlamda bir düzenlemenin yapılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.'BİSİKLETLİ ÖLÜMLERE DUR DEMENİN ZAMANI GELDİ'

Antalya'da bir araya gelen bisiklet grupları adına konuşan Antalya Bisiklet Festivali Derneği (ANBİFED) Başkanı Ceyhun Altın, aileye destek için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyerek, "Biz Umut için buradayız. Antalya'daki bütün bisiklet grupları bir araya geldik ve aileye destek için buluştuk. Artık bisikletli ölümlere dur demenin zamanı geldi. Ciddi yaptırımlar bekliyoruz. Bu konuda tüm yetkililerin desteğini istiyoruz" dedi.


Alkollü sürücünün çarptığı Umut'un ailesi Antalya'da bisikletlilerle buluştu
Alkollü sürücünün çarptığı Umut'un ailesi Antalya'da bisikletlilerle buluştu
Alkollü sürücünün çarptığı Umut'un ailesi Antalya'da bisikletlilerle buluştu
Alkollü sürücünün çarptığı Umut'un ailesi Antalya'da bisikletlilerle buluştu
Alkollü sürücünün çarptığı Umut'un ailesi Antalya'da bisikletlilerle buluştu
Alkollü sürücünün çarptığı Umut'un ailesi Antalya'da bisikletlilerle buluştu

Bisiklet, Antalya, Adalet, Umut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Alkollü sürücünün çarptığı Umut'un ailesi Antalya'da bisikletlilerle buluştu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

PCR testi nerelerde zorunlu tutulacak? Listede okul, uçak ve otobüs başta olmak üzere birçok yer var 10:32 PCR testi nerelerde zorunlu tutulacak? Listede okul, uçak ve otobüs başta olmak üzere birçok yer var Son ankette şaşırtan sonuç! AK Parti yüzde 30'un, CHP ise yüzde 20'nin altını gördü 10:16 Son ankette şaşırtan sonuç! AK Parti yüzde 30'un, CHP ise yüzde 20'nin altını gördü Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var 09:55 Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var
Hastane önüne atıp kaçtılar! 16 yaşındaki kızın ölümünde uyuşturucu şüphesi 09:43 Hastane önüne atıp kaçtılar! 16 yaşındaki kızın ölümünde uyuşturucu şüphesi Kurtlar Vadisi'nin Selvi'si Fatma Büşra Ayaydın, tesettüre nasıl girdiğini anlattı 09:00 Kurtlar Vadisi'nin Selvi'si Fatma Büşra Ayaydın, tesettüre nasıl girdiğini anlattı Camdaki Kız dizisindeki Hayri karakteri için Cihangir Ceyhan'a teklif gitti 08:07 Camdaki Kız dizisindeki Hayri karakteri için Cihangir Ceyhan'a teklif gitti
Şarkıcı Yıldız Tilbe aşı konusunda görüş beyan etti, takipçilerinden tepki yağdı 00:11 Şarkıcı Yıldız Tilbe aşı konusunda görüş beyan etti, takipçilerinden tepki yağdı O nasıl gol Muhammed! Fenerbahçe'nin genç yıldızı, Helsinki maçında attığı golle gündemin zirvesine oturdu 23:24 O nasıl gol Muhammed! Fenerbahçe'nin genç yıldızı, Helsinki maçında attığı golle gündemin zirvesine oturdu

Son Dakika Haberleri
10:33 Dünya basını Muhammed Gümüşkaya'yı konuşuyor ama golünü değil! Armasız forma her yerde manşet oldu
10:31 PCR testi nerelerde zorunlu tutulacak? Listede okul, uçak ve otobüs başta olmak üzere birçok yer var
10:20 Trabzonspor'un yeni transferi Andreas Cornelius, 51 saniyede gol attı
10:15 Son ankette şaşırtan sonuç! AK Parti yüzde 30'un, CHP ise yüzde 20'nin altını gördü
10:08 Trafik polisini kaskla yaralayan sürücünün suç kaydı kabarık çıktı
09:55 Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var
09:44 Ali Koç, Muhammed'in armayı bulamadığı yeni forma hakkında yorum yaptı: Her yerinde logo var
09:42 Hastane önüne atıp kaçtılar! 16 yaşındaki kızın ölümünde uyuşturucu şüphesi
09:20 Ali Koç sinirlendi! Konuşması esnasında 'Sörloth' diye bağıran taraftara: Susar mısın?
08:47 Taliban'ın "Genel af" sözü havada kaldı! Polis şefini otomatik silahlarla infaz ettiler
Dünya basını Muhammed Gümüşkaya'yı konuşuyor ama golünü değil! Armasız forma her yerde manşet oldu Dünya basını Muhammed Gümüşkaya'yı konuşuyor ama golünü değil! Armasız forma her yerde manşet oldu         
10:33
Trabzonspor'un yeni transferi Andreas Cornelius, 51 saniyede gol attı Trabzonspor'un yeni transferi Andreas Cornelius, 51 saniyede gol attı         
10:20
Trafik polisini kaskla yaralayan sürücünün suç kaydı kabarık çıktı Trafik polisini kaskla yaralayan sürücünün suç kaydı kabarık çıktı         
10:09
Ali Koç, Muhammed'in armayı bulamadığı yeni forma hakkında yorum yaptı: Her yerinde logo var Ali Koç, Muhammed'in armayı bulamadığı yeni forma hakkında yorum yaptı: Her yerinde logo var         
09:44
Ali Koç sinirlendi! Konuşması esnasında 'Sörloth' diye bağıran taraftara: Susar mısın? Ali Koç sinirlendi! Konuşması esnasında 'Sörloth' diye bağıran taraftara: Susar mısın?         
09:20
Taliban'ın Taliban'ın "Genel af" sözü havada kaldı! Polis şefini otomatik silahlarla infaz ettiler         
08:47
Taliban, milyarlarca dolar değerindeki ABD askeri teçhizatlarına el koydu Taliban, milyarlarca dolar değerindeki ABD askeri teçhizatlarına el koydu         
07:28
Estonya'nın 10 Afgan mülteci kabul edeceğini açıklaması dalga konusu oldu Estonya'nın 10 Afgan mülteci kabul edeceğini açıklaması dalga konusu oldu         
23:46
Afganistan'dan kaçan şarkıcı Aryana Sayeed, Türkiye'ye sığındı! İşte ilk sözleri Afganistan'dan kaçan şarkıcı Aryana Sayeed, Türkiye'ye sığındı! İşte ilk sözleri         
22:04
İkinci el araç alacaklara kötü haber! Sektör yöneticisi hiç iç açıcı konuşmadı: Kriz derinleşebilir İkinci el araç alacaklara kötü haber! Sektör yöneticisi hiç iç açıcı konuşmadı: Kriz derinleşebilir         
21:28
Randers-Galatasaray maçının spikeri Murat Kosova anlatımıyla karşılaşmanın önüne geçti! Tepkilerin haddi hesabı yok Randers-Galatasaray maçının spikeri Murat Kosova anlatımıyla karşılaşmanın önüne geçti! Tepkilerin haddi hesabı yok         
21:23
Son Dakika: 6 Eylül'de tüm kademelerde haftada 5 gün yüz yüze eğitime başlanacak Son Dakika: 6 Eylül'de tüm kademelerde haftada 5 gün yüz yüze eğitime başlanacak         
21:03
Yunanistan tatili tam gaz sürüyor! Acun, sevgilisi ve Şeyma'nın ablasıyla fotoğraf paylaştı Yunanistan tatili tam gaz sürüyor! Acun, sevgilisi ve Şeyma'nın ablasıyla fotoğraf paylaştı         
18:14
Manavgat'taki yangında bütün vücudu yanan ve yaşamaz denilen boğa hayata tutundu Manavgat'taki yangında bütün vücudu yanan ve yaşamaz denilen boğa hayata tutundu         
16:13
Elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki çocuğu gören çobanlar, ekipler gelene kadar toprağa gömüp beklettiler Elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki çocuğu gören çobanlar, ekipler gelene kadar toprağa gömüp beklettiler         
15:44
Bursa'da mumyalanmış anne ve kız 1800 yıllık korumanın ardından ilk defa görüntülendi Bursa'da mumyalanmış anne ve kız 1800 yıllık korumanın ardından ilk defa görüntülendi         
14:20
Tıpatıp benziyorlar! Çağla Şıkel'in ablasını görenler, şaşkınlıklarını saklayamadı Tıpatıp benziyorlar! Çağla Şıkel'in ablasını görenler, şaşkınlıklarını saklayamadı         
12:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2021 10:46:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Alkollü sürücünün çarptığı Umut'un ailesi Antalya'da bisikletlilerle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement