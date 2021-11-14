Alkollü sürücünün çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika

Yalova'da alkollü olduğu ileri sürülen yabancı uyruklu sürücünün çarptığı yaya yaralandı. Kazı anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Yalova merkeze bağlı TİGEM Tatil Parkı bölgesinde alkollü araç sürdüğü ileri sürülen yabancı uyruklu M.A.A., 34 SM 0487 plakalı otomobil ile köprü üzerinden geçtiği sırada M.G.'ye çarptı.
Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüde, M.G.'ye çarptıktan sonra hızını düşürmeyen otomobil karşı tarafında bulunan bir işletmenin demir kapısına çarparak durabildi.
Yalova Devlet Hastanesine kaldırılan M.G.'nin kolunda kırık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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