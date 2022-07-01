Bursa'da, alkollü sürücü Burak Ulga'nın (28) kullandığı otomobilin çarpması sonucu anneannesi Fikriye Yeğit (56) ile birlikte hayatını kaybeden Zeynep Mira Güler'in (6) kazadan 9 gün önce anaokulundaki karne gününde çekilen görüntüleri ortaya çıktı.
Zeynep Mira'nın, İstanbul Bayrampaşa'da Şair Baki Anaokulu'ndan mezun olduğu ve 1'inci sınıfa başlayacağı öğrenildi. Zeynep Mira'dan geriye, kazadan 9 gün önce, karne gününde çekilen görüntüler kaldı. Küçük kızın, öğretmeninden karne alırken yaşadığı heyecan ve mutluluk kameraya yansıdı.
Son Dakika › Güncel › ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN ÇARPTIĞI ZEYNEP MİRA'DAN GERİYE KARNE GÜNÜNDE ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER KALDI - Son Dakika