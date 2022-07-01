ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN ÇARPTIĞI ZEYNEP MİRA'DAN GERİYE KARNE GÜNÜNDE ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER KALDI - Son Dakika
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ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN ÇARPTIĞI ZEYNEP MİRA'DAN GERİYE KARNE GÜNÜNDE ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER KALDI

01.07.2022 12:20

Bursa'da, alkollü sürücü Burak Ulga'nın (28) kullandığı otomobilin çarpması sonucu anneannesi Fikriye Yeğit (56) ile birlikte hayatını kaybeden Zeynep Mira Güler'in (6) kazadan 9 gün önce anaokulundaki karne gününde çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Bursa'da, alkollü sürücü Burak Ulga'nın (28) kullandığı otomobilin çarpması sonucu anneannesi Fikriye Yeğit (56) ile birlikte hayatını kaybeden Zeynep Mira Güler'in (6) kazadan 9 gün önce anaokulundaki karne gününde çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Zeynep Mira'nın, İstanbul Bayrampaşa'da Şair Baki Anaokulu'ndan mezun olduğu ve 1'inci sınıfa başlayacağı öğrenildi. Zeynep Mira'dan geriye, kazadan 9 gün önce, karne gününde çekilen görüntüler kaldı. Küçük kızın, öğretmeninden karne alırken yaşadığı heyecan ve mutluluk kameraya yansıdı.

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Kaynak: DHA

Bayrampaşa, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN ÇARPTIĞI ZEYNEP MİRA'DAN GERİYE KARNE GÜNÜNDE ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER KALDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN ÇARPTIĞI ZEYNEP MİRA'DAN GERİYE KARNE GÜNÜNDE ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER KALDI - Son Dakika
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