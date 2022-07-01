Zeynep Mira'nın, İstanbul Bayrampaşa 'da Şair Baki Anaokulu'ndan mezun olduğu ve 1'inci sınıfa başlayacağı öğrenildi. Zeynep Mira'dan geriye, kazadan 9 gün önce, karne gününde çekilen görüntüler kaldı. Küçük kızın, öğretmeninden karne alırken yaşadığı heyecan ve mutluluk kameraya yansıdı.

Kaynak: DHA

Bayrampaşa, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN ÇARPTIĞI ZEYNEP MİRA'DAN GERİYE KARNE GÜNÜNDE ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER KALDI - Son Dakika

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