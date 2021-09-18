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Alkollü sürücünün cevabı basın mensubunu şaşkına çevirdi: Senin güzelliğine içtim - Son Dakika

Alkollü sürücünün cevabı basın mensubunu şaşkına çevirdi: Senin güzelliğine içtim

18.09.2021 09:53

Bursa'da araç kullanırken kırmızı ışık ihlali yapan sürücü ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Alkollü olduğu belirlenen sürücü, basın mensubunun "Niçin alkol kullandınız?" sorusuna "Senin güzelliğine içtim, çok güzel gülüyorsun" diyerek cevap verdi.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri İnegöl- Yenişehir karayolu üzerinde seyrederken kırmızı ışık ihlalleri yapan aracın peşine düştüler. İnegöl merkezdeki 3 ayrı sinyalizasyon ışıklarında kırmızı ışık ihlali yapan sürücü, geçeceği son kırmızı ışığa gelmeden aracını durdurdu.

DİREKSİYON BAŞINDA UYKUYA DALMIŞ

Trafik ekipleri, aracın başına geldiklerinde sürücü Ersin K.(26)'nın direksiyon başında uykuya daldığını fark ettiler. Ekipler, sürücüyü uyandırdılar.

"UYUMUŞ KALMIŞIM"

1.3 Promül alkollü olduğu tespit edilen sürücü Ersin K.(26), promül değerine şaşırıp, "Az çıkmış ya" diyerek tepki verdi. Ersin K., "Personelleri evlerine bıraktım. 3 tane bira içtim, sonra uykum gelmiş. Uyumuş kalmışım yol ortasında." dedi.

"ÇOK GÜZEL GÜLÜYORSUN"

Basın mensubunun "Neden alkol kullandınız?" sorusuna, "Senin güzelliğine içtim. Çok güzel gülüyorsun." diyerek tepki verdi.

Alkollü sürücüye 3 kez kırmızı ışık ihlali yapmaktan 942 TL, alkollü araç kullanmaktan 1340 TL cezai işlem uygulandı. 6 ay ehliyetine el konulan sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Alkollü sürücünün cevabı basın mensubunu şaşkına çevirdi: Senin güzelliğine içtim

Yenişehir, Tragger, İnegöl, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü sürücünün cevabı basın mensubunu şaşkına çevirdi: Senin güzelliğine içtim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alkollü sürücünün cevabı basın mensubunu şaşkına çevirdi: Senin güzelliğine içtim - Son Dakika
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