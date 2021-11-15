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Sürücünün eşi sinir krizi geçirdi... Ateşin üzerine park ettiği araç hurdaya döndü - Son Dakika

Sürücünün eşi sinir krizi geçirdi... Ateşin üzerine park ettiği araç hurdaya döndü

15.11.2021 14:47

- Alkollü sürücünün içindeyken ateşin üzerine park ettiği araç küle döndü Aracın yandığını gören sürücünün eşi hem kocasına kızdı hem de gözyaşı döktü Bolu'da, alkollü sürücünün içerisindeyken kor halindeki ateşin üzerine park ettiği hafif ticari araç yanarak küle döndü.

- Alkollü sürücünün içindeyken ateşin üzerine park ettiği araç küle döndü

Aracın yandığını gören sürücünün eşi hem kocasına kızdı hem de gözyaşı döktü

BOLU - Bolu'da, alkollü sürücünün içerisindeyken kor halindeki ateşin üzerine park ettiği hafif ticari araç yanarak küle döndü. Araçlarının yandığı haberini alan sürücünün eşi olay yerinde hem kocasına kızdı hem de gözyaşı döktü.

Olay, Salıbeyler mahallesi 1041 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suat Seyrek isimli alkollü vatandaş 14 BF 145 plakalı aracını daha önce sokak üzerinde ateş yakılan bir alana sabah saatlerinde park etti. Park ettiği yerde araç içerisinde alkol almaya devam eden Seyrek, bir süre sonra aracın ön kısmından dumanların geldiğini farketti. Seyrek'in dışarı çıkmasından kısa süre sonra araç alev alev yanmaya başladı. Kendi imkanlarıyla yangını söndüremeyen sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa süreli çalışması sonrasında yangın söndürüldü. Yangında, Seyrek'in aracı tamamen kullanılamaz hale geldi.

"Alev halinde olsa girer miyim?"

Araç sürücüsü Suat Seyrek, "Burada ateş yakmışlar. Kor halindeymiş. Oradan tutuştu. Söndürmeye çalıştım. Ama başaramadım. Ben görmedim. Alev halinde olsa girer miyim? İçindeyken dumanlar geldiğini gördüm. Arabadan indim baktım yanıyor. Olayla uzaktan yakında alakam yok. Ama haklı olarak kızıyorlar tabi" dedi.

Eşi gözyaşlarına boğuldu

Araçlarının yandığını duyan Suat Seyrek'in eşi olay yerine geldi. Küle dönen aracı gören kadın hem kocasına kızdı hem de sinir krizi geçirdi. Dakikalarca ağlayan kadın komşuları tarafından güçlükle sakinleştirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı.

Sürücünün eşi sinir krizi geçirdi... Ateşin üzerine park ettiği araç hurdaya döndü
Sürücünün eşi sinir krizi geçirdi... Ateşin üzerine park ettiği araç hurdaya döndü
Sürücünün eşi sinir krizi geçirdi... Ateşin üzerine park ettiği araç hurdaya döndü
Sürücünün eşi sinir krizi geçirdi... Ateşin üzerine park ettiği araç hurdaya döndü
Sürücünün eşi sinir krizi geçirdi... Ateşin üzerine park ettiği araç hurdaya döndü
Sürücünün eşi sinir krizi geçirdi... Ateşin üzerine park ettiği araç hurdaya döndü
Sürücünün eşi sinir krizi geçirdi... Ateşin üzerine park ettiği araç hurdaya döndü
Sürücünün eşi sinir krizi geçirdi... Ateşin üzerine park ettiği araç hurdaya döndü
Sürücünün eşi sinir krizi geçirdi... Ateşin üzerine park ettiği araç hurdaya döndü
Sürücünün eşi sinir krizi geçirdi... Ateşin üzerine park ettiği araç hurdaya döndü
Sürücünün eşi sinir krizi geçirdi... Ateşin üzerine park ettiği araç hurdaya döndü
Sürücünün eşi sinir krizi geçirdi... Ateşin üzerine park ettiği araç hurdaya döndü

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Tragger, Alkol, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sürücünün eşi sinir krizi geçirdi... Ateşin üzerine park ettiği araç hurdaya döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sürücünün eşi sinir krizi geçirdi... Ateşin üzerine park ettiği araç hurdaya döndü - Son Dakika
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