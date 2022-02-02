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Alkollü sürücünün karıştığı trafik kazasında 4 yaşındaki çocuk yaralandı - Son Dakika

Alkollü sürücünün karıştığı trafik kazasında 4 yaşındaki çocuk yaralandı

02.02.2022 12:17
Alkollü sürücünün karıştığı trafik kazasında 4 yaşındaki çocuk yaralandı

Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 yaşındaki küçük çocuk yaralanırken, olaya karışan sürücülerden birinin 1.24 promil alkollü olduğu belirlendi.

Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 yaşındaki küçük çocuk yaralanırken, olaya karışan sürücülerden birinin 1.24 promil alkollü olduğu belirlendi.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Pelitözü Mahallesinden kent merkezine seyir halindeki Onur Alp A. yönetimindeki 26 RL 878 plaka otomobil kayınca kontrolden çıktı. Araç karşı şeritten gelen Önder Y. yönetimindeki 54 AA F779 plakalı otomobile çaparak durabildi. Kazada 54 AA F779 plaka otomobil içinde bulunan 4 yaşındaki Beytullah Y. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Dün gece meydana gelen kazayla ilgili polis inceleme başlatırken, Onur Alp A.'nın 1.24 promil alkollü olduğu öğrenildi. - BİLECİK

Alkollü sürücünün karıştığı trafik kazasında 4 yaşındaki çocuk yaralandı

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Pelitözü, Otomobil, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü sürücünün karıştığı trafik kazasında 4 yaşındaki çocuk yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alkollü sürücünün karıştığı trafik kazasında 4 yaşındaki çocuk yaralandı - Son Dakika
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