Alkollü Sürücünün Kullandığı Araç Bahçe Duvarına Çarptı
2 saat önce
Bilecik'te, alkollü olarak kullandığı hafif ticari araçla geri geri manevra yaparken aracı evin bahçe duvarına çarpan sürücü, kazayı yaralanmadan atlattı.
Bilecik
'te, alkollü olarak kullandığı hafif ticari araçla geri geri manevra yaparken aracı evin bahçe duvarına çarpan sürücü, kazayı yaralanmadan atlattı.
Alınan bilgilere göre, alkollü olduğu belirtilen Celal G., Bahçelievler Mahallesi
Ondokuz Mayıs Caddesi üzerinde 11 AAF 980 plakalı hafif ticari aracıyla geri geri manevra yaparken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç
bir evin bahçe duvarına çarparak durabilirken sürücü kazayı yara almadan atlattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Kaza sonucu duvarda ve araçta maddi hasar meydana gelirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 12:58 Kaynak: İHA
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