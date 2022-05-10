Alkollü sürücünün kullandığı araç köprüden aşağı uçtu! 2'si ağır 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Alkollü sürücünün kullandığı araç köprüden aşağı uçtu! 2'si ağır 3 kişi yaralandı

10.05.2022 08:43

Fatih'te alkol alan ve direksiyonun başına geçen bir sürücü, kontrolünü kaybettiği araçla beraber köprüden aşağı uçtu. Kazada şoför ve bir kadın ağır yaralanırken, diğer kadın ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Kaza, İskender Paşa Mahallesinde saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Adnan Menderes Bulvarı'ndan Taksim istikametine doğru giden Nevzat Y.'nin kullandığı otomobil, Aksaray köprüsüne geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak, önce köprünün demirlerine çarptı daha sonra da metrelerce aşağı uçtu. Kazada otomobilin sürücüsü Nevzat Y. ve yanında bulunan 2 kadın yaralandı.

KAZAYI GÖRENLER EKİPLERE HABER VERDİ

Kazayı görenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan sürücü ve diğer 2 kişiyi araç içinden çıkardı. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Sağlık ekipleri ise ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıkları yaralıları, ambulanslar ile İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kazada yaralanan sürücü Nevzat Y. ve kadınlardan birinin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

SÜRÜCÜ 1.56 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde kaza sonrası yaralanan Nevzat Y.'nin 1.56 promil alkollü olduğunu tespit etti. Kazaya karışan otomobil ile olay sırasında fırlayan aracın motoru ise bulunduğu yerden çekiciler yardımıyla kaldırıldı. Polisin kaza ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

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İskender, Tragger, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü sürücünün kullandığı araç köprüden aşağı uçtu! 2'si ağır 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alkollü sürücünün kullandığı araç köprüden aşağı uçtu! 2'si ağır 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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