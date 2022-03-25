Alkollü sürücünün kullandığı hafif ticari araç, park halindeki 4 araca çarptı - Son Dakika
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Alkollü sürücünün kullandığı hafif ticari araç, park halindeki 4 araca çarptı

25.03.2022 02:31

MALTEPE'de kullandığı hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü park halindeki 4 araca çarptı.

MALTEPE'de kullandığı hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü park halindeki 4 araca çarptı. Kaza sonrası taraflar arasındaki kavgayı polis güçlükle engelledi.

Kaza, saat 22.15 sıralarında Başıbüyük Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Gökmen Erata idaresindeki 34 DSN 270 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine park halindeki 4 araca çarptı. Kaza sonrası alkollü olduğu öne sürülen sürücü ile diğer araç sahipleri arasında tartışma çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Taraflar arasındaki gerginlik kısa sürede kavgaya dönüştü. Polis ekipleri, kavgayı yatıştırmak için büyük çaba sarf etti. Sürücü, yapılan alkol muayenesi sonucu 1.21 promil alkollü çıktı. Birbirinden şikayetçi olan taraflar, ifadeleri alınmak üzere Küçükyalı Polis Merkezi'ne götürüldü.

Öte yandan, kaza nedeniyle Başıbüyük Yolu Caddesi Bostancı istikameti bir süre trafiğe kapandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Alkollü sürücünün kullandığı hafif ticari araç, park halindeki 4 araca çarptı
Alkollü sürücünün kullandığı hafif ticari araç, park halindeki 4 araca çarptı
Alkollü sürücünün kullandığı hafif ticari araç, park halindeki 4 araca çarptı
Alkollü sürücünün kullandığı hafif ticari araç, park halindeki 4 araca çarptı
Alkollü sürücünün kullandığı hafif ticari araç, park halindeki 4 araca çarptı
Alkollü sürücünün kullandığı hafif ticari araç, park halindeki 4 araca çarptı
Alkollü sürücünün kullandığı hafif ticari araç, park halindeki 4 araca çarptı
Alkollü sürücünün kullandığı hafif ticari araç, park halindeki 4 araca çarptı
Alkollü sürücünün kullandığı hafif ticari araç, park halindeki 4 araca çarptı
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Otomobil park halindeki hafif ticari araca çarptı: 4 yaralı Otomobil park halindeki hafif ticari araca çarptı: 4 yaralı MALTEPE'DE HAFİF TİCARİ ARAÇ TAKLALAR ATARAK 3 ARACA ÇARPTI 5 YARALI MALTEPE'DE HAFİF TİCARİ ARAÇ TAKLALAR ATARAK 3 ARACA ÇARPTI 5 YARALI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Alkollü sürücünün kullandığı hafif ticari araç, park halindeki 4 araca çarptı - Son Dakika


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