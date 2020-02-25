Alkollü sürücünün kullandığı kamyonet devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Alkollü sürücünün kullandığı kamyonet devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Alkollü sürücünün kullandığı kamyonet devrildi: 2 yaralı

6 saat önce

Karabük'ün Yenice ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet kaldırıma çarpıp devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alkollü sürücünün kullandığı kamyonet devrildi: 2 yaralı, System.String[]

Karabük'ün Yenice ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet kaldırıma çarpıp devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Sürücünün 2.46 promil alkollü olduğu belirlendi.


Edinilen bilgiye göre, Zonguldak istikametinden Karabük istikametine seyir halinde olan Abdullah Y. idaresindeki 78 AD 725 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünü kaybedip kaldırıma çarpması sonucu devrildi. Kazada sürücü ile birlikte bulunan Erkan Yirmibeş hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Yenice Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Abdullah Y.'de yapılan kontrollerde 2.46 promil alkollü olduğu belirlendi. - KARABÜK

Zonguldak, Karabük, Yenice, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:18 Kaynak: İHA
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