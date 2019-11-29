Son Dakika Haberleri: Alkollü sürücünün kullandığı kamyonet evin bahçesine uçtu: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Alkollü sürücünün kullandığı kamyonet evin bahçesine uçtu: 2 yaralı - Son Dakika

Alkollü sürücünün kullandığı kamyonet evin bahçesine uçtu: 2 yaralı

6 saat önce

KARABÜK'te, sürücüsünün kontrolünden çıkarak evin bahçesine uçan kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Alkollü sürücünün kullandığı kamyonet evin bahçesine uçtu: 2 yaralı, System.String[]

KARABÜK'te, sürücüsünün kontrolünden çıkarak evin bahçesine uçan kamyonetteki 2 kişi yaralandı. Sürücünün 2.02 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, gece saatlerinde Yenişehir Mahallesi Çamlık Caddesi'nde meydana geldi. Emrah T. idaresindeki 78 AAL 033 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir korkuluklara ve ağaca çarparak bir evin bahçesine uçtu. Yan devrilen araçta sıkışan Emrah T. ve Aydın Çetintaş yaralandı. Gürültü üzerine uyanan ev sahibinin ihbarıyla gelen AFAD ve sağlık ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılan yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrolde sürücünün 2.02 promil alkollü olduğu belirlenirken, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Yenişehir, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:49 Kaynak: DHA
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