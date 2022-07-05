Olay, gece saatlerinde Silahtarağa Mahallesi Halit Ziya Uşaklıgil Caddesi üzeri Selimiye Camii mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Fatih Caddesi istikametine seyreden İ.Y. idaresindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon başında yanında bulunan kişiyle tartışmaya girmesi üzerine işçi servisiyle çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, tartışma nedeniyle fenalaşan yolcu hastaneye kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü İ.Y.'nin trafik polisleri tarafından alkollü araç kullandığı tespit edilmesi üzerine sürücü belgesine 6 ay el konuldu.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Alkollü sürücünün kullandığı kamyonet işçi servisine çarptı - Son Dakika

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