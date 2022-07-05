Alkollü sürücünün kullandığı kamyonet işçi servisine çarptı - Son Dakika
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Alkollü sürücünün kullandığı kamyonet işçi servisine çarptı

05.07.2022 23:27

Alkollü sürücünün kullandığı kamyonet işçi servisine çarptı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı kamyonet ile işçi servisinin çarpıştığı kaza maddi hasarla atlatıldı.

Alkollü sürücünün kullandığı kamyonet işçi servisine çarptı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı kamyonet ile işçi servisinin çarpıştığı kaza maddi hasarla atlatıldı.

Olay, gece saatlerinde Silahtarağa Mahallesi Halit Ziya Uşaklıgil Caddesi üzeri Selimiye Camii mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Fatih Caddesi istikametine seyreden İ.Y. idaresindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon başında yanında bulunan kişiyle tartışmaya girmesi üzerine işçi servisiyle çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, tartışma nedeniyle fenalaşan yolcu hastaneye kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü İ.Y.'nin trafik polisleri tarafından alkollü araç kullandığı tespit edilmesi üzerine sürücü belgesine 6 ay el konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Mersin'de işçi servisi kaza yaptı: 17 yaralı Mersin'de işçi servisi kaza yaptı: 17 yaralı Manavgat'ta alkollü sürücünün trafik kazası: 2 yaralı Manavgat'ta alkollü sürücünün trafik kazası: 2 yaralı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü sürücünün kullandığı kamyonet işçi servisine çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alkollü sürücünün kullandığı kamyonet işçi servisine çarptı - Son Dakika
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