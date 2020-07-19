Alkollü sürücünün kullandığı kamyonet yan yattı; 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Alkollü sürücünün kullandığı kamyonet yan yattı; 1 ölü, 5 yaralı

Uşak'ta meydana gelen trafik kamyonet yan yattı.

Uşak'ta meydana gelen trafik kamyonet yan yattı. Meydana gelen kazada 1'i ağır 5 kişi yaralanırken, 1 kişi ise hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre kaza akşam saatlerinde Uşak'ın Banaz İlçesine bağlı Gedikler Kavşağında meydana geldi. İddialara göre, Banaz ilçesinden Uşak'a seyir halinde Ramazan Kuzer, kontrolündeki 07 HL 836 plakalı hafif ticari aracın hakimiyetini kaybetti. Kontrolün kaybolması sonucunda kamyonet bordur taşlarına çarparak yol kenarına devrildi. Olay yerindeki vatandaşların ihbarları sonucunda olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Abdullah Kuzer (58), Sultan Kuzer (56) ağır yaralı olmak üzere olmak üzere sürücü Ramazan Kuzer (31), Belinay Kuzer (6), Melisa Kuzer (11) ve Nurcan Kuzer (31) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücünün annesi Sultan Kuzer, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken Abdullah Kuzer'in ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Ayrıca hastanede yapılan tedavilerin ardından sürücü Ramazan Kuzer'in 1.46 promil alkollü olduğu öğrenildi. - UŞAK

Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 23:33 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü sürücünün kullandığı kamyonet yan yattı; 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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