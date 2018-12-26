Son Dakika Haberleri: Alkollü Sürücünün Kullandığı Minibüs Aydınlatma Direğine Çarptı

Alkollü Sürücünün Kullandığı Minibüs Aydınlatma Direğine Çarptı

54 dakika önce

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, alkollü bir sürücünün kullandığı minibüs, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

Alkollü Sürücünün Kullandığı Minibüs Aydınlatma Direğine Çarptı, System.String[]
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, alkollü bir sürücünün kullandığı minibüs, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

Kaza, gece saatlerinde Ereğli- Alaplı Karayolu tersaneler mevkiinde meydana geldi. Hakan D.'nin (32) kullandığı 67 SC 073 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan Hakan D.'ye sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Hakan D., ambulansa Ereği Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan Hakan D.'nin yapılan kontrolünde 2.50 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - Ereğlizonguldak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:17 Kaynak: DHA

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