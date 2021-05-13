ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN KULLANDIĞI MİNİBÜS BAHÇEYE DEVRİLDİ, 2 YARALI - Son Dakika

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, 2.34 promil alkollü sürücünün kontrolündeki minibüsün meyve bahçesine devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında, İncilipınar Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı'nda meydana geldi. Yaşar Apa yönetimindeki 20 ADD 552 plakalı minibüs, yol kenarındaki meyve bahçesine devrildi. Devrilen minibüsü görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışarak yaralanan sürücü Apa ve yanında bulunan Ersu Uygur, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Hastanede yapılan kontrolde, sürücü Apa'nın 2.34 promil alkollü olduğu belirlendi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.