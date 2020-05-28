Alkollü sürücünün kullandığı otomobil şarampole devrildi - Son Dakika

Alkollü sürücünün kullandığı otomobil şarampole devrildi

Burdur'un Gölhisar ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Uğur Bozkurt (33) idaresindeki 09 UR 171 plakalı otomobil, Armutlu Mahallesi Çameli yolu mevkisindeki 3 metre yüksekliğindeki şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası polis raporuna göre, 1,6 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Bozkurt ve araçta bulunan kimlikleri henüz tespit edilemeyen iki kişi yaralandı. Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş

Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı

Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi

Kanal D'deki görevinden istifa eden Buket Aydın, ekranlara döneceği tarihi paylaştı

Cem Yılmaz, ilk kez Serenay Sarıkaya'yla fotoğrafını paylaştı

Sıkı spor yapan genç oyuncu, fit halini köpük banyosu pozuyla sergiledi

Canlı yayında biyolojik babasını arayan Uğurcan'a Bursa Belediye Başkanı sahip çıktı

Taner Tolga Tarlacı, kendisini taklit ettiğini ileri sürdüğü Yasin'e gözdağı verdi: Onu kafes dövüşüne alacağım

Victoria Beckham, banka tatilini David Beckham'ın fotoğrafını paylaşarak kutladı

Senelerdir poz verirken gülümsemeyen Victoria Beckham, ilk kez kahkaha atarken fotoğraf çekti

İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra yayınlanan Harbiye Konseri Twitter'da gündem oldu

Aşk Adası'nın tanınan ismi Anna Vakili, bir parkta genç kızla kavga etti

Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te yangın çıktı

Cüneyt Arkın, sağlık durumu hakkında yapılan asılsız paylaşımlara isyan etti

Dün apar topar ameliyata alınan Fulden Uras takipçilerinden dua istedi