Alkollü sürücünün kullandığı otomobil takla attı: 3 çocuğu ve eşi yaralandı - Son Dakika

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Gece saat 03.30 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikameti Çamlıca Gişeleri mevkiinde meydana gelen olayda Kaan G.B.'nin kullandığı otomobil, Çamlıca gişelerinde bulunan polis kontrol noktasına yaklaştığı sırada kontrolden çıkarak beton bariyere çarptı.

ARAÇ TERS DÖNDÜ

Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil ters döndü. Sürücü Kaan G.B. kazayı yara almadan atlatırken, araçtaki eşi ile üç çocuğu yaralandı. Yaralılara ilk müdahale polis kontrol noktasında bulunan polis ekipleri tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

3 ÇOCUĞU VE EŞİ YARALANDI

Sürücü Kaan G.B.'ye olay yerinde yapılan kontrolde 1.87 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Alkollü sürücünün ehliyetine el koyulurken sürücü polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Yaralı 3 çocuk ile anneleri ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldığı sırada bir çocuğunu olay yerinde unutan alkollü baba, polisin uyarısı sonucu ambulansa binerek yaralı ailesine refakat etti.

Hasarlı araç çekiciyle otoparka götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlattı.