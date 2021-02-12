Alkollü sürücünün kullandığı otomobil takla attı: 3 çocuğu ve eşi yaralandı - Son Dakika

Alkollü sürücünün kullandığı otomobil takla attı: 3 çocuğu ve eşi yaralandı

12.02.2021 06:10

Ataşehir'de TEM Otoyolu Çamlıca gişeler mevkiinde, alkollü sürücünün kullandığı otomobil polis kontrol noktasındaki beton bariyere çarparak takla attı. Sürücü kazada yara almazken eşi ve 3 çocuğu yaralandı.

Gece saat 03.30 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikameti Çamlıca Gişeleri mevkiinde meydana gelen olayda Kaan G.B.'nin kullandığı otomobil, Çamlıca gişelerinde bulunan polis kontrol noktasına yaklaştığı sırada kontrolden çıkarak beton bariyere çarptı.

ARAÇ TERS DÖNDÜ

Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil ters döndü. Sürücü Kaan G.B. kazayı yara almadan atlatırken, araçtaki eşi ile üç çocuğu yaralandı. Yaralılara ilk müdahale polis kontrol noktasında bulunan polis ekipleri tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alkollü sürücünün kullandığı otomobil takla attı: 3'ü çocuk 4 yaralı

3 ÇOCUĞU VE EŞİ YARALANDI

Sürücü Kaan G.B.'ye olay yerinde yapılan kontrolde 1.87 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Alkollü sürücünün ehliyetine el koyulurken sürücü polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Yaralı 3 çocuk ile anneleri ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldığı sırada bir çocuğunu olay yerinde unutan alkollü baba, polisin uyarısı sonucu ambulansa binerek yaralı ailesine refakat etti.

Hasarlı araç çekiciyle otoparka götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Alkollü sürücünün kullandığı otomobil takla attı: 3 çocuğu ve eşi yaralandı

TEM Otoyolu, Otomobil, Çamlıca, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü sürücünün kullandığı otomobil takla attı: 3 çocuğu ve eşi yaralandı - Son Dakika


YORUMLAR (1)

Son Dakika

Sosyal medya, Rıdvan Dilmen'in birbiriyle çelişen iki farklı İstiklal Marşı açıklamasını konuşuyor İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı Eski ABD Başkanı Trump, azil yargılamasında bir kez daha aklandı Bir annenin en zor anı! Oğlu 3. kattan böyle atladı, çaresiz kadın gözyaşlarına boğuldu Yetişkin filmlerinde oynayan öğretmenin işine son verildi 'Yanık kokusu geliyor' diyerek hareket halindeki aracın kapısını açan kadın düşüp hayatını kaybetti 5 litrelik yağa 70 TL ödeyen vatandaş, Meclis lokantasındaki 15 TL'lik yemek fişine isyan etti 22 yaşındaki İlayda, terastan atlayıp yaşamına son verdi
Gonca Vuslateri'nin iç çamaşırsız derin yırtmaçlı pozu nefes kesti Gonca Vuslateri'nin iç çamaşırsız derin yırtmaçlı pozu nefes kesti         
00:43
ABD, motor sıkıntısı yüzünden F-35'lerin hava gösterilerini kısıtlamaya gidiyor ABD, motor sıkıntısı yüzünden F-35'lerin hava gösterilerini kısıtlamaya gidiyor         
22:51
TikTok'ta canlı yayın yapan şahıs, bir kadını tecavüzle ve yakarak öldürmekle tehdit etti TikTok'ta canlı yayın yapan şahıs, bir kadını tecavüzle ve yakarak öldürmekle tehdit etti         
22:07
Reyting rekortmeni Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'ın yapımcısından yeni dizi: Mendırman Celaleddin Reyting rekortmeni Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'ın yapımcısından yeni dizi: Mendırman Celaleddin         
21:02
Maç öncesi İstiklal Marşı'nı okumayan Mesut Özil, sosyal medyada linç yedi Maç öncesi İstiklal Marşı'nı okumayan Mesut Özil, sosyal medyada linç yedi         
20:22
Türkiye'ye bir kar uyarısı da yurt dışından: İnanılmaz soğuk ve kar yağışı geliyor Türkiye'ye bir kar uyarısı da yurt dışından: İnanılmaz soğuk ve kar yağışı geliyor         
19:36
CZN Burak'ın Dubai'deki şubesi kapatıldı CZN Burak'ın Dubai'deki şubesi kapatıldı         
18:37
Songül Karlı'dan bomba evlilik itirafı: Metin Yüncü ile programımın reytingi düştü diye evlendik Songül Karlı'dan bomba evlilik itirafı: Metin Yüncü ile programımın reytingi düştü diye evlendik         
15:03
Dansı nedeniyle kanaldan kovulan Hande Sarıoğlu'nun Fatih Altaylı ile kavgası yeniden gündem oldu Dansı nedeniyle kanaldan kovulan Hande Sarıoğlu'nun Fatih Altaylı ile kavgası yeniden gündem oldu         
12:23
Babasının sansürlerini umursamayan Yasmin Erbil, dekolteli elbisesiyle peş peşe poz verdi Babasının sansürlerini umursamayan Yasmin Erbil, dekolteli elbisesiyle peş peşe poz verdi         
12:13
Mezarlıkta çektiği fotoğrafa eve dönünce bakan adam, hayaleti görünce şoke oldu Mezarlıkta çektiği fotoğrafa eve dönünce bakan adam, hayaleti görünce şoke oldu         
10:35
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik, Instagram'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaştı Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik, Instagram'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaştı         
10:13
TV'de reklamı gören Cumhurbaşkanı Erdoğan anında talimat verdi: Lütfi bu da Çiftlik Bank işine dönmesin TV'de reklamı gören Cumhurbaşkanı Erdoğan anında talimat verdi: Lütfi bu da Çiftlik Bank işine dönmesin         
09:14
Abla-kardeş, 20 metrekarelik dükkanda 'Erkek işi' diye tabir edilen baba mesleğini yapıyor Abla-kardeş, 20 metrekarelik dükkanda 'Erkek işi' diye tabir edilen baba mesleğini yapıyor         
08:22
Çocuğunun dudağındaki ısırık izinden şüphelenen anne, diş doktorunun yaşattığı dehşeti ortaya çıkardı Çocuğunun dudağındaki ısırık izinden şüphelenen anne, diş doktorunun yaşattığı dehşeti ortaya çıkardı         
08:18
Kınasından kaçan genç kız töreye kurban gitti, 12 yıldır cansız bedeni bulunamıyor Kınasından kaçan genç kız töreye kurban gitti, 12 yıldır cansız bedeni bulunamıyor         
08:15
Halk diken üstünde! İçinde insan kalıntılarının olduğu 18 çanta bulundu Halk diken üstünde! İçinde insan kalıntılarının olduğu 18 çanta bulundu         
06:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2021 06:31:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Alkollü sürücünün kullandığı otomobil takla attı: 3 çocuğu ve eşi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei