Alkollü sürücünün kullandığı panelvan yaya kaldırımına çıktı - Son Dakika

Alkollü sürücünün kullandığı panelvan yaya kaldırımına çıktı

Vatandaşlar ezilme tehlikesi geçirdi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da panelvan minibüsü kullanan alkollü sürücü, kaldırıma çıktı. O sırada yoldan geçen vatandaşlar ise ezilme tehlikesi atlattı.

Kaza, Malkara'nın Camiatik Mahallesi D-110 yan yol üzeri Meteoroloji gözlem noktası yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan istikametine seyreden O.B. yönetimindeki panelvan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaya kaldırımına çıktı.

O sırada yoldan geçen vatandaşlar ise ezilme tehlikesi atlattı. Olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan minibüs sürücüsü O.B'nin alkollü olduğu tespit edildi. Araç, olay yerinden kaldırılarak, emniyete götürüldü.