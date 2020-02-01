Alkollü sürücünün kullandığı tır bariyerleri parçaladı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Alkollü sürücünün kullandığı tır bariyerleri parçaladı - Son Dakika

Alkollü sürücünün kullandığı tır bariyerleri parçaladı

6 saat önce

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kontrolden çıkan tır bariyerleri parçalayarak yoldan çıktı.

Alkollü sürücünün kullandığı tır bariyerleri parçaladı, System.String[]

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kontrolden çıkan tır bariyerleri parçalayarak yoldan çıktı. Yara almadan kazayı atlatan sürücünün alkollü olduğu belirlendi.


Kaza, akşam saatlerinde Gölcük D-130 Karayolu Halıdere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karamürsel yönünden gelen H.S. idaresindeki 41 GF 814 plakalı tır, sürücünün kontrolünden önce bariyerleri daha sonra da trafik ışıklarını parçaladıktan sonra yoldan çıktı. Sürücünün yaralanmadığı kazada olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince yapılan kontrollerde sürücü H.S.'nin 1.96 promil alkollü olduğu belirlendi. Ayakta durmakta zorlandığı görülen sürücü kontrollerin ardından polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. - KOCAELİ

Kocaeli, Gölcük, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 09:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Tuvalet ihtiyacı için araçtan inen genç kadın, feci şekilde hayatını kaybetti
İstanbul'da köprü altına sıkışan tır nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu Babasının silahı ile oynayan 17 yaşındaki Armağan, kendini vurdu Cüzdanını otobüste düşürdü, şoförün cevabıyla şok oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 03:27:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Alkollü sürücünün kullandığı tır bariyerleri parçaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]