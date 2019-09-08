Alkollü sürücünün ölümlü kazası canlı yayında

Alkollü bir şekilde otomobil kullanırken sosyal medya hesabına canlı yayın yapan sürücü, ölümüne neden olduğu 13 yaşındaki bisikletli çocuğa çarptığı kaza anını da kaydettiği ortaya çıktı

AKSARAY - Aksaray'da araç kullanırken sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan alkollü sürücünün canlı yayındayken çarptığı 13 yaşındaki bisikletli çocuk hayatını kaybetti.

Kaza, 28 Ağustos 2019 tarihinde 19.30 sıralarında Alpaslan Türkeş Bulvarı ile Acem Bulvarı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü araç kullanan Ahmet C. idaresindeki 68 BB 972 plakalı otomobil, Fatih Mahallesi istikametine seyrederken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarında bisikletiyle giden 13 yaşındaki Recep Bıyık'a çarptı. Aşırı hız nedeniyle durmayan otomobil daha sonra ağaca, ardından kaldırımı aşarak önce park halindeki bir otomobile daha sonra da kuaför dükkanının merdivenlerine çarparak durabildi. Durduğu sırada ilk vurduğu bisiklet sürücüsü Recep Bıyık otomobilin üstüne düştü. Kazada bisiklet sürücüsü Recep Bıyık ile otomobil sürücüsü Ahmet C. ve yanında bulunan Adem C. yaralandı. Kazanın ardından yaralılar olay yerin sevk edilen ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Canlı yayın yaparken ölümlü kazasını çekti

Kaldırıldığı hastanede yapılan muayenede 123 promil alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Ahmet C.'nin aracıyla seyir halindeyken sosyal medya hesabına canlı yayın yaptığı belirlendi. Canlı yayın sırasında sürücünün bisikletli çocuğa çarptığı kaza anını da kaydettiği ortaya çıktı. Hastanede tedavisi yapılan sürücü Ahmet C., daha sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Hastanede yoğun bakım servisine alınan bisiklet sürücüsü 13 yaşındaki Recep Bıyık ise 7 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Yaşanan kaza olayını anlatan kuaför işletmecisi Hakan Çevik (38), "Biz içeride tıraş yapıyorduk. Bu sırada bir gürültü duyduk. Gürültüyü duyunca biz dışarıya çıkmaya çalıştık. Dışarıya çıkacağımız esnada arabanın dükkana doğru merdivenlere vurarak orada kaldı. Buralarda demirler falan vardı. Demirleri parçalayarak geldi. Şurada yatan bir çocuk vardı. Otomobilin o çocuğa vurduğunu öğrendim. Burada da bir park halinde araba vardı. Ona da vuruyor" dedi.