Alkollü sürücünün otomobili polis otosuna çarptı
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İzmir'in Urla ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı araç, kırmızı ışık ihlali yapıp başka bir polis aracıyla çarpıştıİskele Mahallesi'nden Urla merkeze doğru seyreden E.Ö.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:19 Kaynak: AA
'in Urla
ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı araç, kırmızı ışık ihlali yapıp başka bir polis aracıyla çarpıştı
İskele Mahallesi'nden Urla merkeze doğru seyreden E.Ö. (40) yönetimindeki 35 ZD 784 plakalı otomobil, Uğur Mumcu
Kavşağı'nda uygulama yapan trafik polislerinin "dur" ihtarına uymadı.
Kırmızı ışık yanmasına rağmen Urla Uğur Mumcu Kavşağı'ndan geçmeye çalışan araç, o sırada kavşağa giren 35 A 7248 plakalı resmi polis otosuna çarptı.
İki araçta da hasar oluştu.
E.Ö'nün yapılan kontrollerinde alkollü olduğu ve ehliyetinin daha önceden yeni alkollü araç kullanmaktan dolayı 2 yıl süreyle iptal edildiği tespit edildi.
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