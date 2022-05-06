Alkollü kadın sürücü park halindeki araçlara çarpıp pastaneye daldı... O anlar kamerada - Son Dakika
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Alkollü kadın sürücü park halindeki araçlara çarpıp pastaneye daldı... O anlar kamerada

06.05.2022 17:12

Alkollü kadın sürücü park halindeki araçlara çarpıp pastaneye daldı.

Alkollü kadın sürücü park halindeki araçlara çarpıp pastaneye daldı... O anlar kamerada

KARABÜK Karabük'ün Safranbolu ilçesinde alkollü kadın sürücünün kullandığı cipin park halindeki iki otomobile çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza gece saatlerinde Sadri Artunç Caddesi üzerinde meydana geldi. B.N.U idaresindeki 78 BR 699 plakalı cip, Kıranköy Kavşağından dönüş yaptığı sırada virajı alamayarak park halindeki iki otomobile çarptı. Kazada ehliyetsiz olduğu öğrenilen kadın sürücü yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şans eseri saniyelerle kazadan kurtuldular

Yaşanan kaza anı ise pastanenin güvenlik kamerasına ise saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kazada 15 saniye önce kaldırımdan yürüyen 2 kişi saniyelerle kurtulurken, cipin hızla çarptığı otomobilin kaldırıma çıkarak pastane girişine çarpma anı ile pastane içerisinde bulunan müşterilerin yaşadığı panikle dışarıya çıktıkları anlar yer alıyor.

Tedavi altına alınan ehliyetsiz kadın sürücünün yapılan kontrollerde ise 1.16 promil alkollü olduğu ve daha önce de alkolden ehliyetine el konulduğu belirlendi.

Kaza anında çalışmakta olan Kemal Yavuz, " Müşterilerim vardı. Tezgahımda müşterilerimden hesap alırken bir kütleme oldu. Korkunç bir şeydi. Birden olduğu için şoka girdim. Bir baktım, araba dükkanın önünde. Araç park halindeki otomobile vurup dükkanın önüne fırlatıyor. Allah'tan ölen falan yoktu, araçlarda hasar vardı" dedi.

Alkollü kadın sürücü park halindeki araçlara çarpıp pastaneye daldı... O anlar kamerada
Alkollü kadın sürücü park halindeki araçlara çarpıp pastaneye daldı... O anlar kamerada
Alkollü kadın sürücü park halindeki araçlara çarpıp pastaneye daldı... O anlar kamerada
Alkollü kadın sürücü park halindeki araçlara çarpıp pastaneye daldı... O anlar kamerada
Alkollü kadın sürücü park halindeki araçlara çarpıp pastaneye daldı... O anlar kamerada
Alkollü kadın sürücü park halindeki araçlara çarpıp pastaneye daldı... O anlar kamerada
Alkollü kadın sürücü park halindeki araçlara çarpıp pastaneye daldı... O anlar kamerada
Alkollü kadın sürücü park halindeki araçlara çarpıp pastaneye daldı... O anlar kamerada
Alkollü kadın sürücü park halindeki araçlara çarpıp pastaneye daldı... O anlar kamerada

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü kadın sürücü park halindeki araçlara çarpıp pastaneye daldı... O anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alkollü kadın sürücü park halindeki araçlara çarpıp pastaneye daldı... O anlar kamerada - Son Dakika
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