Alkollü sürücüsü önce polisten kaçtı sonra kaza yaptı - Son Dakika
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Alkollü sürücüsü önce polisten kaçtı sonra kaza yaptı

6 saat önce

Alkollü sürücüsü önce polisten kaçtı sonra kaza yaptı Seyir halinde olan otomobildeki 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı Zeytinburnu 10. Yıl Caddesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü minibüs sürücüsünün otomobile çarpması sonucu ikisi çocuk dört kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Alkollü sürücüsü önce polisten kaçtı sonra kaza yaptı

Seyir halinde olan otomobildeki 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL - Zeytinburnu 10. Yıl Caddesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü minibüs sürücüsünün otomobile çarpması sonucu ikisi çocuk dört kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Minibüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaza saat 01.00'da Zeytinburnu İlçesinde bulunan 10. Yıl Caddesi sahil yolu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre G.A. idaresindeki 34 AG 0384 plakalı minibüs, polisin 'dur' ihtarına uymayarak sahil istikametine doğru kaçmaya başladı.

Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği kovalamaca sonucu minibüs sürücüsü cadde üzerinde seyir halinde olan E.K. idaresindeki 81 AAE 532 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Kaza nedeniyle otomobil içerisinde bulunan dört kişi hafif şekilde yaralandı. Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaralıları ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Polisten kaçan ve kazaya neden olan G.A. isimli sürücünün 1.22 promil alkollü olduğu öğrenildi. Sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Kazaya karışan araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Alkollü sürücüsü önce polisten kaçtı sonra kaza yaptı

Zeytinburnu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 09:05 Kaynak: İHA
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