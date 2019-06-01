Alkollü sürücüsü, polisten kaçarken başka ekip otosuna çarptı
1 saat önce
İZMİR'in Urla ilçesinde, sürücüsü polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil, durdurmaya çalışan başka bir polis otosuna çarptı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 09:12 Kaynak: DHA
İZMİR'in Urla
ilçesinde, sürücüsü polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil, durdurmaya çalışan başka bir polis otosuna çarptı. Kazada yaralanan olmazken, sürücünün alkollü olduğu ve ehliyetinin daha önceden alkollü araç kullanmaktan dolayı 2 yıl süreyle iptal edildiği öğrenildi.
Kaza, dün gece saatlerinde Urla Uğur Mumcu
Kavşağı'nda meydana geldi. İskele Mahallesi'nden Urla merkeze doğru seyreden E.Ö. (40) yönetimindeki 35 ZD 784 plakalı otomobilin sürücüsü, polisin ikazına rağmen durkayarak, kaçmaya başladı. Kavşağa girdiği sırada kırmızı ışıkta geçen otomobil, 35 A 7248 plakalı polis otosuna çarptı. Kazada yaralanan olmazken, iki araçta da maddi hasar oluştu. Gözaltına alınan sürücünün alkollü olduğu, ehliyetinin daha önceden alkollü araç kullanmaktan dolayı 2 yıl süreyle iptal edildiği tespit edildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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