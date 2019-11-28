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Alkollü sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobil, polise çarptı

6 saat önce

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobil, polis memuru Savaş Okur'a çarptı.

Alkollü sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobil, polise çarptı, System.String[]

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobil, polis memuru Savaş Okur'a çarptı. Okur yaralanırken, yakalanıp gözaltına alınan sürücü Selami Y.'nin 2.63 promil alkollü olduğu belirlendi.

Olay, dün gece saatlerinde Kıranköy Kavşağı'nda meydana geldi. 78 BT 062 plakalı otomobilin sürücüsünün yolda alkol aldığı ihbarı üzerine polis önlem aldı. Polisler, otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü Selami Y., hızını artırıp 'dur' ihtarında bulunan trafik polisi Savaş Okur'a çarpıp, kaçtı. Bu sırada bir polis memuru da otomobili durdurmak için havaya uyarı ateşi açtı.

Savaş Okur, çağırılan ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Okur'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayın ardından, tüm ekipler, kaçan sürücüyü yakalamak için seferber oldu. Selami Y., Cumhuriyet Mahallesi 57 Nolu Sokak'ta sağ ön lastiği patlayınca otomobilinin kapılarını kilitleyip koşarak kaçışını sürdürdü. Polis ekipleri, bir süre sonra Selami Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Selami Y.'nin hastanedeki kan tahlilinde 2.63 promil alkollü olduğu belirlendi.

Otomobil, polis ekiplerinin incelemesinin ardından çekiciye konularak Safranbolu Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Selami Y.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.


Safranbolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 12:10 Kaynak: DHA
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