ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE HAMİLEYİM DİYE BAĞIRAN EŞİNİN ÖNÜNDE SALDIRI - Son Dakika

Maltepe Sahil Yolu'nda park halinde bulunan otomobillere çarparak 2 kişinin yaralanmasına yol açan alkollü sürücü, yumruklu saldırıya uğradı. Sürücü Abdülkadir M., yanındaki eşi "Hamileyim" diye bağırmasına rağmen yumrukların hedefi olmaktan kurtulamadı. Sürücü Abdülkadir M., 1.62 promil alkollü çıktı.

PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLLERE ÇARPTI

Turgut Özal Bulvarı üzerinde Kadıköy istikametine seyir halinde bulunan Abdülkadir M.(40) yönetimindeki 34 UU 4461 plakalı cip, saat 00.00 sıralarında yol kenarında park halinde bulunan 2 otomobile çarptı. Kazada park halindeki otomobillerde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılara olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Kazaya karışan otomobillerde ise maddi hasar oluştu.

YARALI YAKINLARI ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE SALDIRDI

Kazanın ardından cipe binerek olay yerinden ayrılmaya çalıştığı iddia edilen Abdülkadir M.'ye, yaralı yakınları müdahale etti. Yaralı yakınlarından biri, cipten indirilen alkollü sürücü Abdülkadir M.'ye yumrukla saldırdı. Çevredekiler araya girdikten sonra uzaklaşan saldırgan, tekrar geri geldi. Abdülkadir M.'nin yanındaki eşi "Hamileyim" diye bağırmasına rağmen, yaralı yakını bir kez daha yumruğunu kullandı. Çevredekiler saldırıya engel olmaya çalışsa da, alkollü sürücü, yumrukların hedefi olmaktan kurtulamadı.

SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİNE EL KONULDU

Kazanın ardından yaşanan kavga polisin müdahalesi ile son bulurken, saldırıya uğrayan sürücü Abdülkadir M., yapılan alkol muayenesinde 1.62 promil alkollü çıktı. Sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el koyulurken bin 823 lira idari para cezası uygulandı. Tarafların birbirinden şikayetçi olması üzerine ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza yapan araçlar ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.