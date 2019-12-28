Alkollü sürücüyü kaza yaptığına inandıramadılar - Son Dakika
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Alkollü sürücüyü kaza yaptığına inandıramadılar

6 saat önce

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alkollü sürücüyü kaza yaptığına inandıramadılar, System.String[]

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Alkollü olduğu tespit edilen Furkan G.(23), şoka girerek kendisine müdahale eden ve kaza yaptığını söyleyen sağlık ekiplerine inanmayarak aracını kontrol etti.

Kaza, sabah saatlerinde Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Ereğli istikametine giden Furkan G.(23) yönetimindeki 42 BS 998 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Diğer sürücülerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri, sürücü Furkan G.'ye müdahalede bulundu. Şoka girdiği gözlenen Furkan G., kaza yaptığını söyleyen sağlık ekiplerine inanmadı. Ambulansa binmeyi reddeden Furkan G., aracının yanına giderek kontrol etti. Sağlık görevlisi ise, "Görmüyor musun arabanın halini? Kaza yaptın" dedi. Kaza yaptığını anlayan Furkan G., ardından ambulansa bindi.Özel hastaneye kaldırılan ve sağlık durumu iyi olan Furkan G.'nin 0.63 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 12:10 Kaynak: DHA
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