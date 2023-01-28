ALKOLLÜ TAKSİCİ MAKAS ATINCA İKİ ARAÇ KÖPRÜDEN DÜŞTÜ 1 ÖLÜ, 4 YARALI - Son Dakika
Üye Girişi

ALKOLLÜ TAKSİCİ MAKAS ATINCA İKİ ARAÇ KÖPRÜDEN DÜŞTÜ 1 ÖLÜ, 4 YARALI

28.01.2023 09:52

DÜZCE'de, alkollü olan taksi şoförü trafikte makas atarken otomobile çarptı.

DÜZCE'de, alkollü olan taksi şoförü trafikte makas atarken otomobile çarptı. İki araç köprüden düşerken, kazada Zakire Durmaz öldü, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Kalıcı Konutlar bağlantı yolunda meydana geldi. Ahmet Kurt'un makas attığı 81 T 1153 plakalı taksi, Muhammed Sargın yönetimindeki 81 AG 666 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araç köprüden düştü. Kazada, taksi şoförü Ahmet Kurt ile otomobil sürücüsü Muhammed Sargı ve yanındaki Şakir Tütüncü, Zakire Durmaz ve Şevval Canpolat yaralandı. Yaralı 5 kişi çağırılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Zakire Durmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alıp, hastaneye gelen Zakire Durmaz'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Kaza sonrası yapılan muayenede taksi şoförü Ahmet Kurt, 2.83 promil alkollü çıktı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Alkollü taksi şoförü makas atarken iki aracı da köprüden uçurdu! Genç kadın hayatını kaybetti, 4 de yaralı var Alkollü taksi şoförü makas atarken iki aracı da köprüden uçurdu! Genç kadın hayatını kaybetti, 4 de yaralı var Seyir halindeki araç alev alev yandı Seyir halindeki araç alev alev yandı

Ahmet Kurt, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ALKOLLÜ TAKSİCİ MAKAS ATINCA İKİ ARAÇ KÖPRÜDEN DÜŞTÜ 1 ÖLÜ, 4 YARALI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:27 Alkollü taksi şoförü makas atarken iki aracı da köprüden uçurdu! Genç kadın hayatını kaybetti, 4 de yaralı var
09:17 Annesinin onayı olmadan evlenen Özcan Deniz, sorulara tek cümlelik cevap: Sorunlar aile arasında kalacak
09:23 Ne Kılıçdaroğlu ne İmamoğlu ne de Yavaş! 6'lı Masa'nın adayı İlhan Kesici mi oluyor?
08:47 Sinan Ateş'in annesi suskunluğunu bozdu: Ne koltuk kavgası ne koltuk sevdası vardı
08:43 Tır sürücüsü, elleri kelepçeyle bağlı şekilde asılı bulundu
08:27 Taro Emir Tekin ile Dilan Çiçek Deniz, aşk yaşadıkları iddiasını yalanladı
08:06 İmamoğlu, camide "Burada senin işin yok, şov yapıyorsun" diyen vatandaşa böyle karşılık verdi
07:32 Selçuk Bayraktar'dan "Cumhur ittifakının adayı olacak mısınız?" sorusuna yanıt
15:38 Kalp krizi sonucu vefat eden Kurtlar Vadisi oyuncusu Levent Güner son yolculuğuna uğurlandı
06:06 Nissan, 527 binden fazla aracını geri çağırdı! Her an alev alabilirler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2023 10:16:12. #1.13#
SON DAKİKA: ALKOLLÜ TAKSİCİ MAKAS ATINCA İKİ ARAÇ KÖPRÜDEN DÜŞTÜ 1 ÖLÜ, 4 YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement