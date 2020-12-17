Alkollü tır sürücüsü dehşet saçtı - Son Dakika

Alkollü tır sürücüsü dehşet saçtı

17.12.2020 13:48

Alkollü tır sürücüsü dehşet saçtı Tırın araçlara çarpıp bir kamyoneti devirdiği anlar güvenlik kamerasında Esenyurt'ta alkollü tır sürücüsü çok sayıda araca hasar verdikten sonra bir kamyoneti de önüne alıp hurda metallerin toplandığı depoya daldı.

Alkollü tır sürücüsü dehşet saçtı

Tırın araçlara çarpıp bir kamyoneti devirdiği anlar güvenlik kamerasında

İSTANBUL - Esenyurt'ta alkollü tır sürücüsü çok sayıda araca hasar verdikten sonra bir kamyoneti de önüne alıp hurda metallerin toplandığı depoya daldı. Sürücüde 2.32 promil alkol çıkarken 2 kişi yaralandı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Selahattin Eyyubi Mahallesi 1621'nci Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sonradan alkollü olduğu ortaya çıkan tır sürücüsü Mustafa A. yokuş aşağıya inen yolda çok sayıda araca hasar verdi. Son olarak Ali Öksüz isimli vatandaşın kullandığı kamyoneti önüne katan Mustafa A. hurda dükkanına daldı. Olay yerine ihbar üzerine polis itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kazayı 2 kişi hafif yaralarla atlatırken Mustafa A.'nın 2.32 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Olayla ilgili konuşan Doğan Durmaz, sesleri duyduğunu ifade ederek, "Baktığımızda tır 2-3 aracı önüne almıştı. Tırın şoförü sarhoştu ayakta duramıyordu. Adam arabadan indiğinde içki şişeleri yerlere döküldü. Bizim işçimiz de içerideydi o darbe ile bir sarsıntı falan geçirdi. Araçlarda sıkışan da oldu. Araba takla attı dağıldı" dedi.

Tırın önüne aldığı kamyonetin sürücüsü Ali Öksüz ise, "Ben demir boşaltmaya geliyordum aşağıdan. O sırada üstten aşağıya TIR geliyordu oradan birkaç kişinin sesini duydum 'Tır geliyor kaçın diye" sağımda kamyonet vardı park halinde ama kaçamadım. Adamların bağırmasıyla tırın bana vurması 5-10 saniye anca sürdü. Elimde yara ver göğsümde ve bacaklarımda ezilme var. Sürücü 2.32 promil alkollü çıktı polis tutanağında var" diye konuştu.

Yaşanan anlar güvenlik kamerasında

Alkollü tır sürücüsünün yaşattığı dehşet anları ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, tırın yokuş aşağıya hızla gelirken önce araçlar çarpması ve kamyoneti devirmesi ardından da hurda deposuna çarparak durması yer alıyor.

Alkollü tır sürücüsü dehşet saçtı
Alkollü tır sürücüsü dehşet saçtı
Alkollü tır sürücüsü dehşet saçtı
Alkollü tır sürücüsü dehşet saçtı

Ali Öksüz, Esenyurt, Alkol, Tır, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü tır sürücüsü dehşet saçtı - Son Dakika


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