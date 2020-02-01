Alkollü TIR sürücüsü trafik ışıklarına çarptı - Son Dakika
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Alkollü TIR sürücüsü trafik ışıklarına çarptı

6 saat önce

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, trafik ışıklarına çarptı.

Alkollü TIR sürücüsü trafik ışıklarına çarptı, System.String[]

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, trafik ışıklarına çarptı. Kontrolde 1.96 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, gözaltına alındı.

Kaza, akşam saatlerinde, Halıdere Roma Mezarı kavşağı mevkiinde meydana geldi. İzmit yönüne giden H.S. yönetimindeki 41 GF 814 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu trafik ışıklarına çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine gelen polis, ayakta durmakta zorlanan TIR sürücüsü H.S.'yi alkol muayenesinden geçirdi. 1.96 promil alkollü olduğu belirlenen H.S. gözaltına alındı.


Gölcük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 10:41 Kaynak: DHA
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