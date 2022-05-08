Alkollü trafiğe çıkan sürücü dehşet saçtı - Son Dakika
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Alkollü trafiğe çıkan sürücü dehşet saçtı

08.05.2022 17:20

İstanbul Kadıköy'de alkollü olduğu belirlenen sürücü, kırmızı ışıkta geçerek farklı yönden gelen araca çarptı. Kazada yaralanan kişi hastanede tedavi altına alınırken, yaşanan kaza anı ise bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Kadıköy Merdivenköy Mahallesi Şair Ardı Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, alkollü araç sürücüsü, kırmızı ışıkta geçtiği esnada sokak içerisinden gelen araca çarpmış ve araç çarpmanın etkisiyle yola savrulmuştu. Kazada 1 kişi yaralanırken kırmızı ışık ihlali yapan sürücünün ise alkollü olduğu belirlenmişti.

KAZA ANI KAMERALARDA

Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yaşanan kaza anı ise bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Ortaya çıkan görüntülerde, iddiaya göre alkollü olan sürücünün çarptığı otomobilin takla atması ve çevredekilerin müdahale etmesi yer alıyor.

Alkollü trafiğe çıkan sürücü dehşet saçtı
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Tragger, Kadıköy, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü trafiğe çıkan sürücü dehşet saçtı - Son Dakika


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