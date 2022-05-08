Alkollü trafiğe çıkan sürücü dehşet saçtı - Son Dakika

Kaza, saat 08.30 sıralarında Kadıköy Merdivenköy Mahallesi Şair Ardı Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, alkollü araç sürücüsü, kırmızı ışıkta geçtiği esnada sokak içerisinden gelen araca çarpmış ve araç çarpmanın etkisiyle yola savrulmuştu. Kazada 1 kişi yaralanırken kırmızı ışık ihlali yapan sürücünün ise alkollü olduğu belirlenmişti.

KAZA ANI KAMERALARDA

Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yaşanan kaza anı ise bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Ortaya çıkan görüntülerde, iddiaya göre alkollü olan sürücünün çarptığı otomobilin takla atması ve çevredekilerin müdahale etmesi yer alıyor.