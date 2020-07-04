Alkollü ve ehliyetsiz kamyonet sürücüsü yatak odasına daldı - Son Dakika

Alkollü ve ehliyetsiz kamyonet sürücüsü yatak odasına daldı

Korkutan olay gece saatlerinde Ataşehir, Ferhatpaşa Mahallesinde meydana geldi.

Korkutan olay gece saatlerinde Ataşehir, Ferhatpaşa Mahallesinde meydana geldi. Alkollü ve ehliyetsiz kamyonet sürücüsü dört katlı bir binanın giriş katında bulunan dairenin yatak odasına daldı. Kazaya uykuda yakalanan aile şoka girerken alkollü sürücü polis ekiplerince karakola götürüldü.

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EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ ALKOLMETRE TESTİNİ ZORLUKLA YAPABİLDİ

Yürekleri ağza getiren olay, Ataşehir, Ferhatpaşa Mahallesi, 38'inci sokakta meydana geldi. Ehliyetsiz ve alkollü olan Y.Ö. adlı sürücü sokak üzerinde bulunan dört katlı bir binanın giriş katında ki dairenin yatak odasına daldı. Kaza sonrası apartman sakinleri polis ekiplerine durumu ihbar etti. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler sürücü Y.Ö.'nün alkollü ve ehliyetsiz olduğunu tespit etti. Sürücünün daire sahibine uzun süre 'Kendi aramızda halledelim' demesi fayda etmezken ekipler sürücüye alkol testi yapmak istedi. Alkolün etkisiyle yürümekte zorlanan sürücü alkol testini de zorlukla yaptı. Alkollü olduğunu kabul ederek alkolü nerede içtiğini de polislere söyleyen sürücü, trafik polisinin 'Balon üfler gibi üfleyeceksin' talimatını bir türlü yerine getiremedi. Uzun uğraşlar sonucu alkolmetreyi üflemeyi başaran ehliyetsiz sürücü 1.69 promil alkollü çıktı. Facianın eşiğinden dönülen kazada sürücüye 6 bin 400 lira para cezası kesildi. Karakola götürülen sürücünün ifadesine başvurulurken daire sahibi zararının karşılanması için şikayetçi oldu.

KAZAYA UYKUDA YAKALANAN ÇİFT ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Kazanın meydana geldiği sırada odada uyuyan Naciye Dikmen, yaşadığı korku dolu anları şöyle anlattı, "Uyuyordum ben, birden gürültü oldu. Deprem olduğunu zannettik, birden çocuk daldı odaya; 'Anne çıkın, anne çıkın' dedi. Kolumdan tuttu eşim fırladı. Biz ne olduğunu anlamadık, deprem oluyor zannettim baktım hiç bir yer yıkılmıyor, sallanmıyor. Dışarıya çıkınca da durumu gördüm, kamyonet içeriye girmiş."

(Hanifi Bayar/İHA)

alkolmetre, Ataşehir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 09:17 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü ve ehliyetsiz kamyonet sürücüsü yatak odasına daldı - Son Dakika
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