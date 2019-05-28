Son Dakika Haberleri: Alkollü ve ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 5 bin 777 TL ceza

Alkollü ve ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 5 bin 777 TL ceza

1 saat önce

Zonguldak'ın Gökçebey içesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü hem alkollü hem de ehliyetsiz çıktı.

Alkollü ve ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 5 bin 777 TL ceza, System.String[]
Zonguldak'ın Gökçebey içesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü hem alkollü hem de ehliyetsiz çıktı. Sürücüye 5 bin 777 TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre olay Zonguldak'ın Gökçebey ilçesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde yaşandı. Devriye gezen polis ekibinin 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü ile kısa süreli kovalamaca yaşandı. Sürücü ekipler tarafından Çamlık Caddesi üzerinde yakalandı. Yapılan kontrolde sürücüsü Ş.Ç.'nin (46) 1.14 promil alkollü olduğu, sürücü belgesinin bulunmadığı, plakasının standartlara aykırı olduğu, abartılı egzoz takılı olduğu ve araç tescil belgesinin yanında bulunmadığı tespit edildi.

Ş.Ç.'ye alkollü ve sürücü belgesiz araç kullanmak, dur ihtarına uymamak, standart dışı plaka ve abartılı egzoz takmaktan toplam 5 bin 777 TL idari para cezası uygulandıktan sonra, 1.00 promil üstü alkollü araç kullanması sebebiyle hakkında Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak Suçundan adli işlem yapıldı. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:40 Kaynak: İHA
Gökçebey, Zonguldak, 3. Sayfa
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