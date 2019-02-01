Alkollü ve Ehliyetsiz Sürücü Dehşet Saçtı
27 dakika önce
Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü ve ehliyetsiz sürücü 4 kilometre boyunca kaçtı ardından aracını park edip yaya olarak kaçmak isterken yanında bulunan 4 arkadaşıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Adana
'da polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü ve ehliyetsiz sürücü 4 kilometre boyunca kaçtı ardından aracını park edip yaya olarak kaçmak isterken yanında bulunan 4 arkadaşıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, Seyhan
İlçesi Narlıca
Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyhan Devriye Grup Amirliği ekipleri Kıyı boyu Caddesi üzerinde asayiş uygulaması yaptığı sırada, 01 DHY 39 plakalı hafif ticari araca dur ihtarında bulundu. Araç
sürücü Veysel B. ihtara uymayarak kaçmaya başladı.
Aracını bırakıp arkadaşlarıyla ara sokakta kaçmak isterken yakalandı
Yaklaşık 4 kilometre boyunca polisten kaçan Veysel B. aracını Narlıca Mahallesi ara sokaklarına park ederek yanında bulunan 4 arkadaşıyla birlikte yaya olarak kaçmaya başladı. Mahalleyi abluka altına alan Seyhan Devriye Grup Amirliği ekipleri şahısları kısa sürede yakalandı. Olayla alakalı sürücü Veysel B. ve 4 arkadaşı gözaltına alınarak Denizli Polis
Merkezi'ne götürüldü. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:32 Kaynak: İHA
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