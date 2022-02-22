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Alkollü ve ehliyetsiz sürücü elektrik panosuna çarptı - Son Dakika

Alkollü ve ehliyetsiz sürücü elektrik panosuna çarptı

22.02.2022 13:19
Alkollü ve ehliyetsiz sürücü elektrik panosuna çarptı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil, refüjdeki elektrik panosuna çarptı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil, refüjdeki elektrik panosuna çarptı. Otomobili kullanan şahsın alkollü ve sürücü belgesinin olmadığı belirlendi. Kazanın ardından yapılan kontrolde 2.02 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 7 bin 348, araç sahibine 3 bin 674 olmak üzere toplam 11 bin 22 TL para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Salkımevler Bayır Mezarlığı yakınında meydana geldi. Kaza, Hüdai U'nun kullandığı 07 AHK 533 plakalı otomobiliyle virajı alamayarak refüje çıkması ve elektrik panosuna çarpması sonucunda meydana geldi. Şans eseri yaralananın olmadığı kazada araç sürücüsü Hüdai U'nun sürücü belgesinin olmadığı ve 2.02 promil alkollü olduğu belirlendi. Trafik ekipleri araç sürücüsü Hüdai U'ya alkollü ve sürücü belgesiz araç kullanmaktan 7 bin 348, araç sahibine de sürücü belgesi olmayan kimseye aracını vermekten 3 bin 674 TL olmak üzere toplam 11 bin 22 TL para cezası uyguladı. Araç bağlanarak yediemin otoparkına çekildi. - ANTALYA

Alkollü ve ehliyetsiz sürücü elektrik panosuna çarptı
Alkollü ve ehliyetsiz sürücü elektrik panosuna çarptı
Alkollü ve ehliyetsiz sürücü elektrik panosuna çarptı
Alkollü ve ehliyetsiz sürücü elektrik panosuna çarptı

YORUMLAR
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Alkollü ve ehliyetsiz sürücü elektrik panosuna çarptı Alkollü ve ehliyetsiz sürücü elektrik panosuna çarptı Kontrolden çıkan araç palmiye ağacına çarparak durabildi Kontrolden çıkan araç palmiye ağacına çarparak durabildi

Türk Lirası, Manavgat, Antalya, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü ve ehliyetsiz sürücü elektrik panosuna çarptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alkollü ve ehliyetsiz sürücü elektrik panosuna çarptı - Son Dakika
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