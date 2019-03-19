Alkollü ve Ehliyetsiz Sürücü, Kovalamaca Sonucu Yakalandı
1 saat önce
ADANA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan otomobilin sürücüsü, yaklaşık 5 kilometre süren kovalamacayla yanındaki arkadaşıyla birlikte yakalandı.
ADANA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan otomobilin sürücüsü, yaklaşık 5 kilometre süren kovalamacayla yanındaki arkadaşıyla birlikte yakalandı. Ehliyetinin bulunmadığı ve alkol aldığı için kaçtığını söyleyen sürücü Süphan A.'nın yapılan kontrolünde 0,61 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Gece yarısı merkez Seyhan
ilçesi Gürselpaşa Mahallesi
'nde devriye görevi yapan polis ekibi, şüphelendiği 01 FCD 75 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, kaçmaya başladı. Ara sokaklardan Aliya İzzetbegoviç
Bulvarı'na çıkan otomobil sürücüsü, daha sonra tekrar Gürselpaşa Mahallesi ara sokaklarına girerek, izini kaybettirmeye çalıştı. Polisin takibinden kurtulamayan sürücü, ardından Kıyı Boyu Caddesi'ne çıkıp, kaçmayı sürdürdü. Öğretmenler Bulvarı'na yaklaştığı sırada otomobilin direksiyon kontrolünü yitiren sürücü, kaldırıma çarpıp, aracın sol ön lastiğini parçaladı. Daha fazla uzaklaşamayan sürücü, Yeşiloba Mahallesi'nde arkadaşıyla birlikte aracı terk edip, yaya olarak kaçmak istedi ancak bölgeyi polis ekiplerince yakalandı. Yapılan kimlik kontrolünde adının Süphan A. olduğu belirlenen sürücü, ehliyetsiz ve alkollü olduğunu için kaçtığını belirtip, pişman olmadığını söyledi. Otomobilde yapılan aramada ise herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, 0,61 promil alkollü olduğu belirlenen Süphan A.'ya ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmak, dur ihtarına uymamak ve trafiği tehlikeye düşürmekten suçundan işlem yapıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:00 Kaynak: DHA
İntihar Girişiminde Bulunan Genci, Kadın Komiser Vazgeçirmeye Çalıştı
Kadın Polis Memurunu Darp Edip Kaçmaya Çalışan Saldırgan, Yakalandı
Survivor'da Araba Ödülünü Kim Kazandı?
Otomotiv Devi BMW'de Skandal Karar! Türkçe Konuşmayı Yasakladı