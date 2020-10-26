Alkollü ve ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ'ta, polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü ve ehliyetsiz sürücü, kovalamaca sonunda yakalandı. Kovalamaca sırasında yaptığı manevralarla hem polislerin hem de kendi canını tehlikeye atan sürücüye, 2 bin 893 lira ceza kesildi.

Göksun- Kahramanmaraş kara yolunda dün gece saatlerinde uygulama yapan polisler, Hacı Murat K.'nin kullandığı 28 ABG 203 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü, polislerin ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine polisler ile Hacı Murat K. arasında kovalamaca başladı. Kovalamaca sırasında ekiplerin ihtarlarına da olumsuz yanıt veren sürücü, zaman zaman yaptığı manevralarla hem kendinin hem de peşindeki polislerin hayatını tehlikeye attı. Yaklaşık 30 dakika süren kovalamaca sonunda otomobil, Cumhuriyet Mahallesi'nde ara sokakta ekipler tarafından önü kesilerek durduruldu. Yapılan kontrolde Hacı Murat K.'nin ehliyetsiz ve 0.53 promil de alkollü olduğu ortaya çıktı.Ehliyeti olmadığı için kaçtığını belirten Hacı Murat K.'ye 2 bin 893 lira para cezası yazılırken, otomobil de çekici ile otoparka çekildi.