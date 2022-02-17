Alkollü ve ehliyetsiz sürücü önündeki araca çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ehliyetsiz ve alkollü sürücü önündeki araca arkadan çarptı. Kazada bir kişi yaralanırken ayakta durmakta zorluk çeken sürücüye 5 bin 497 TL cezai işlem uygulandı.

Kaza, İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Baykut Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan sürücü Hakan K. (26) yönetimindeki 16 KCF 97 plakalı otomobil, önündeki Halil A. (43) yönetimindeki CH 4607 AX Bulgaristan plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaza sonucu sürücü Halil A. yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Trafik ekiplerince yapılan alkol testinde Hakan K.'nin 3.06 promül alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL, alkollü araç kullanmaktan bin 823 TL cezai işlem uygulandı.

Öte yandan ayakta durmakta zorlanan alkollü sürücü Hakan K., kendisini ekip otosuna bindirmek isteyen polislerden arabasının anahtarını istedi. Polis memurlarının "Arabanızı çekici alacak" demesi üzerine sürücü, "Ben de şikayetçi olacağım" diye yanıt verdi. Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

(Salih Bilal Aslan/ İHA)