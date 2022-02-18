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Alkollü ve ehliyetsiz sürücü önündeki aracı biçti; ayakta zor durdu - Son Dakika

Alkollü ve ehliyetsiz sürücü önündeki aracı biçti; ayakta zor durdu

18.02.2022 03:39

Alkollü ve ehliyetsiz sürücü önündeki aracı biçti; ayakta zor durdu Bursa'nın İnegöl ilçesi Orhaniye mahallesinde meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı.

Alkollü ve ehliyetsiz sürücü önündeki aracı biçti; ayakta zor durdu

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Orhaniye mahallesinde meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı. Ayakta durmakta zorluk çeken alkollü ve ehliyetsiz sürücüye 5 bin 497 TL cezai işlem uygulandı.

Orhaniye mahallesi Baykut sokak üzerinde seyir halinde olan sürücü Hakan K.yönetimindeki 16 KCF 97 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan sürücü Halil A.yönetimindeki CH 4607 AX Bulgaristan plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kaza sonucu sürücü Halil A. Yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Trafik Ekiplerince yapılan alkol testinde Hakan K.'nın 3.06 promül alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL, alkollü araç kullanmaktan bin 823 TL cezai işlem uygulandı.

Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan ayakta durmakta zorlanan sürücü Hakan K., kendisini ekip otosuna bindirmek isteyen polislerden arabasının anahtarını istedi. Polis memurlarının 'Arabanızı çekici alacak' demesi üzerine sürücü, 'Ben de şikayetçi olacağım' diye yanıt verdi.

Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Alkollü ve ehliyetsiz sürücü önündeki aracı biçti; ayakta zor durdu
Alkollü ve ehliyetsiz sürücü önündeki aracı biçti; ayakta zor durdu
Alkollü ve ehliyetsiz sürücü önündeki aracı biçti; ayakta zor durdu

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Türk Lirası, Otomobil, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü ve ehliyetsiz sürücü önündeki aracı biçti; ayakta zor durdu - Son Dakika


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