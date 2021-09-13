Üye Girişi
BURSA-ALKOLLÜ VE EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ: SİZ HAKLISINIZ, ALLAH RIZASI İÇİN YAPMAYIN - Son Dakika

BURSA-ALKOLLÜ VE EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ: SİZ HAKLISINIZ, ALLAH RIZASI İÇİN YAPMAYIN

13.09.2021 00:08

BURSA'nın İnegöl ilçesinde trafik ekiplerince durdurulan motosikletin sürücüsünün karantinaya uymadığı, yapılan testte 1.10 alkollü olduğu ve ehliyetsiz araç kullandığı belirlendi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde trafik ekiplerince durdurulan motosikletin sürücüsünün karantinaya uymadığı, yapılan testte 1.10 alkollü olduğu ve ehliyetsiz araç kullandığı belirlendi. Sürücü Ali F. (30), "Siz haklısınız. Allah rızası için yapmayın" dedi.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, Cuma Mahallesi, Nuri Doğrul Caddesi üzerinde uygulama yaptı. 16 AAJ 397 plakalı motosikleti durduran ekipler, sürücü Ali F.'nin belgelerini kontrol ederken, alkol testi uyguladı. Yapılan test sonucu 1.10 alkollü olduğu ve 3'üncü kez alkollü araç kullandığı ortaya çıktı.

MESAFE UYARISI

GBT sorgulamasında sürücünün Kovid- 19 hastası olduğu ve karantinayı deldiğini tespit eden ekipler, mesafe oluşturdu. Ekipler sürücüye mesafe konusunda sık sık uyarılarda bulundu.

Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 699 TL, 3'üncü kez alkollü araç kullanmaktan 2 bin 699 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca sürücüye 5 gün önce de alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uygulandığı ortaya çıktı. Sürücünün ehliyetine 5 yıl süreyle el konulurken, motosiklet ise çekiciyle otoparka çekildi.

Sürücü Ali F., "Siz haklısınız. Allah rızası için yapmayın. Daha 5 gün önce ceza yedim. Evim şurada, motosikleti bağlamayın eve götüreyim" dedi.

BURSA-ALKOLLÜ VE EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ: SİZ HAKLISINIZ, ALLAH RIZASI İÇİN YAPMAYIN
BURSA-ALKOLLÜ VE EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ: SİZ HAKLISINIZ, ALLAH RIZASI İÇİN YAPMAYIN
BURSA-ALKOLLÜ VE EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ: SİZ HAKLISINIZ, ALLAH RIZASI İÇİN YAPMAYIN
BURSA-ALKOLLÜ VE EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ: SİZ HAKLISINIZ, ALLAH RIZASI İÇİN YAPMAYIN
BURSA-ALKOLLÜ VE EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ: SİZ HAKLISINIZ, ALLAH RIZASI İÇİN YAPMAYIN
BURSA-ALKOLLÜ VE EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ: SİZ HAKLISINIZ, ALLAH RIZASI İÇİN YAPMAYIN
BURSA-ALKOLLÜ VE EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ: SİZ HAKLISINIZ, ALLAH RIZASI İÇİN YAPMAYIN
BURSA-ALKOLLÜ VE EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ: SİZ HAKLISINIZ, ALLAH RIZASI İÇİN YAPMAYIN
BURSA-ALKOLLÜ VE EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ: SİZ HAKLISINIZ, ALLAH RIZASI İÇİN YAPMAYIN
BURSA-ALKOLLÜ VE EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ: SİZ HAKLISINIZ, ALLAH RIZASI İÇİN YAPMAYIN
BURSA-ALKOLLÜ VE EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ: SİZ HAKLISINIZ, ALLAH RIZASI İÇİN YAPMAYIN

İnegöl Emniyet Müdürlüğü, Tragger, İnegöl, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURSA-ALKOLLÜ VE EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ: SİZ HAKLISINIZ, ALLAH RIZASI İÇİN YAPMAYIN - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Estetik ameliyat olan Aleyna Kalaycıoğlu son halini takipçileriyle paylaştı 00:00 Estetik ameliyat olan Aleyna Kalaycıoğlu son halini takipçileriyle paylaştı Geçici hükümeti açıklayan Taliban'a ilk üst düzey ziyaret Katar'dan geldi 23:47 Geçici hükümeti açıklayan Taliban'a ilk üst düzey ziyaret Katar'dan geldi Ağacın dibinde boynuna ip dolanmış erkek cesedi bulundu 23:13 Ağacın dibinde boynuna ip dolanmış erkek cesedi bulundu
Meteoroloji bölge bölge uyardı! İstanbul dahil 49 ilde gök gürültülü yağış uyarısı 21:38 Meteoroloji bölge bölge uyardı! İstanbul dahil 49 ilde gök gürültülü yağış uyarısı Fenerbahçe cephesi, Sivas maçı sonrası isyan ateşini yaktı: Bunlar Türk futboluna ihanet 19:40 Fenerbahçe cephesi, Sivas maçı sonrası isyan ateşini yaktı: Bunlar Türk futboluna ihanet 18:41 "HDP'ye destek vermeyin" sözlerine çok kızan Davutoğlu, evlat nöbeti tutan ailelerle tartıştı
17:40 "Kız kardeşimize laf attın" diyerek hesap sormaya gittikleri evde tüfekle vuruldular Yüzünü tamamen kapatan maske ile Kim Kardashian moda haftasında görüntülendi 16:40 Yüzünü tamamen kapatan maske ile Kim Kardashian moda haftasında görüntülendi

Son Dakika Haberleri
17:48 Muhammed ile Rossi'nin uyumu Sivasspor maçına damga vurdu
17:42 Dilenen şahıs, 5 saatte 400 TL topladı
17:39 "Kız kardeşimize laf attın" diyerek hesap sormaya gittikleri evde tüfekle vuruldular
17:29 Fatih gemisi, Türkali-5'te sondaja başladı! Bakan Dönmez, Türkiye'nin keşfinde her yeni gün yeni bir adım
17:27 Son Dakika: Formula 1'de kaza! Max Verstappen ve Lewis Hamilton kaza yaparak yarış dışı kaldı
16:53 Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira taraftarlar ile fotoğraf çektirdi, ortalık yıkıldı
16:46 Ziya Selçuk, yeni imajını paylaştı, herkes şaşırdı
16:39 Yüzünü tamamen kapatan maske ile Kim Kardashian moda haftasında görüntülendi
16:20 Fenerbahçe'nin Sivasspor karşılaşmasında Attila Szalai'nin yedek kalması tartışma yarattı
Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın yeni savunmacısı Nelsson'u beğenmedi: Marcao-Luyindama'ya dönülür Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın yeni savunmacısı Nelsson'u beğenmedi: Marcao-Luyindama'ya dönülür         
00:27
Denetimli serbestlikten cezaevinden çıkan şahıs, uyuyan kayınbiraderini silahla vurarak öldürdü Denetimli serbestlikten cezaevinden çıkan şahıs, uyuyan kayınbiraderini silahla vurarak öldürdü         
23:53
Fatih Terim'den canlı yayında çarpıcı Milli Takım yorumu: Geberttiniz, öldürdünüz Fatih Terim'den canlı yayında çarpıcı Milli Takım yorumu: Geberttiniz, öldürdünüz         
23:40
Evin mutfağına giren yılan paniğe neden oldu Evin mutfağına giren yılan paniğe neden oldu         
21:51
Trabzonspor taraftarından, Abdülkadir Ömür'ü hüngür hüngür ağlatan tepki! Sahaya dalıp Trabzonspor taraftarından, Abdülkadir Ömür'ü hüngür hüngür ağlatan tepki! Sahaya dalıp "Düzgün oyna" diye bağırdı         
21:01
Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Ateş Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Ateş "Deniz Baykal yaşamını yitirdi" iddialarını yalanladı         
19:23
Feci kazada kahreden detay! Genç kadının eşiyle balayından döndüğü ortaya çıktı Feci kazada kahreden detay! Genç kadının eşiyle balayından döndüğü ortaya çıktı         
17:42
Ziya Selçuk, yeni imajını paylaştı, herkes şaşırdı Ziya Selçuk, yeni imajını paylaştı, herkes şaşırdı         
16:47
Köy hayatına geçen Göksel, normalleşmeyle beraber İstanbul'a geri döndü Köy hayatına geçen Göksel, normalleşmeyle beraber İstanbul'a geri döndü         
15:55
11 gün önce uyuşturucudan kurtulmak için cip taktıran Sedanur, günlük kiralık evde ölü bulundu 11 gün önce uyuşturucudan kurtulmak için cip taktıran Sedanur, günlük kiralık evde ölü bulundu         
15:34
11 Eylül 2001 saldırılarının 20. yılında bir gelişme yaşandı! Öldü denilen El Kaide lideri Zevahiri video yayınladı 11 Eylül 2001 saldırılarının 20. yılında bir gelişme yaşandı! Öldü denilen El Kaide lideri Zevahiri video yayınladı         
15:12
18 yaşında olan İngiliz tenisçi Emma Raducanu, Sharapova'yı tahttan indirdi! 18 yaşında olan İngiliz tenisçi Emma Raducanu, Sharapova'yı tahttan indirdi!         
15:11
Aşkları yardım kampanyasında ortaya çıktı! İmamoğlu'nun oğlu Selim, kalbini Melis Çatak'a kaptırdı Aşkları yardım kampanyasında ortaya çıktı! İmamoğlu'nun oğlu Selim, kalbini Melis Çatak'a kaptırdı         
14:50
Esra Bilgiç'in derin yırtmaçlı elbisesiyle verdiği poz yarım milyon beğeni aldı Esra Bilgiç'in derin yırtmaçlı elbisesiyle verdiği poz yarım milyon beğeni aldı         
12:26
55 yaşındaki Yıldız Tilbe'nin karın kasları dikkat çekti 55 yaşındaki Yıldız Tilbe'nin karın kasları dikkat çekti         
11:13
Doğum sonrası büyük değişim! Sinem Kobal'ın eski halinden eser yok Doğum sonrası büyük değişim! Sinem Kobal'ın eski halinden eser yok         
10:50
Türk Telekom adıyla vatandaşları arayan 0850'li hat işletmecilerine ceza kesildi Türk Telekom adıyla vatandaşları arayan 0850'li hat işletmecilerine ceza kesildi         
10:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2021 01:03:50. #1.12#
SON DAKİKA: BURSA-ALKOLLÜ VE EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ: SİZ HAKLISINIZ, ALLAH RIZASI İÇİN YAPMAYIN - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement