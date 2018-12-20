Son Dakika Haberleri: Alkollü Yakalanan Aday Sürücü: Ben Bittim

Alkollü Yakalanan Aday Sürücü: Ben Bittim

1 saat önce

KARABÜK'te, 0.75 promil alkollü çıkan sürücü adayı Ahmet B.Ö.(18), ehliyetinin iptal edildiğini ve 1002 TL ceza kesildiğini öğrenince, "Ben bittim" dedi.

Alkollü Yakalanan Aday Sürücü: Ben Bittim, System.String[]
KARABÜK'te, 0.75 promil alkollü çıkan sürücü adayı Ahmet B.Ö.(18), ehliyetinin iptal edildiğini ve 1002 TL ceza kesildiğini öğrenince, "Ben bittim" dedi.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri gece yarısı 100. Yıl Mahallesi'nde alkol denetimi yaptı. Ancak kontrol noktasından bir sürücü otomobili ile kaçtı. Kovalamaca sonunda sürücü, otomobili yaklaşık 500 metre mesafede bırakıp kaçtı. Ruhsat sahibine kontrol noktasından kaçmak, trafiği tehlikeye düşürmek ve fenni muayeneden para cezası kesildi.

Kontrol noktasında durdurulan bir otomobilden arkadaşlarıyla inen Ahmet B.Ö. ise 0.75 promil alkollü çıktı. Sürücü adayı olduğu öğrenilen Ahmet B.Ö., kendisine ceza yazan polise, "Abi ne olacak şimdi, ehliyetim gidecek mi? Yapmayın. Ben 2 bin 500 TL bir daha mı vereceğim kursa?" diye sordu. Ehliyetinin iptal edildiğini, 1002 TL ceza kesildiğini öğrenen Ahmet B.Ö., "Geçmiş olsun. Yapacak bir şey yok. Ben bittim" dedi.

Başka bir araç sürücüsü Zühtü D.'nin (45) de 1.30 promil alkollü olduğu belirlendi. Zühtü D. kendisine ceza yazan polise, "Alkol alalı 2 saat kadar oluyor. Bir arkadaş yardıma çağırdı. Orada da 3 bira içtik" dedi. Zühtü D.'nin ehliyetine 6 ay el konulurken, 1002 TL ceza kesildi. Otomobili ise arkadaşına teslim edildi.

- K

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:22 Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Karabük, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cristiano Ronaldo, Manchester'daki Evini Satışa Çıkardı Esra Erol Yardım Çağrısında Bulundu, 10 Dakika İçerisinde 500 Bin TL Bağış Toplandı

TİSK'ten Asgari Ücret Açıklaması: 2 Bin TL'nin Üzerinde Olmamalı Yeni Yılda Uçak Bileti Fiyatlarına Yolcu Başına 3 Euro Güvenlik Ücreti Eklenecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2018 14:20:20. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alkollü Yakalanan Aday Sürücü: Ben Bittim
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]