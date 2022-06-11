Alkollü sürücünün arkadaşı söyledikleri ile şoke etti... "İnsanlığımız için durduk. Bu akşamdan sonra yaparım, etrafımı da yakarım" - Son Dakika
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Alkollü sürücünün arkadaşı söyledikleri ile şoke etti... "İnsanlığımız için durduk. Bu akşamdan sonra yaparım, etrafımı da yakarım"

11.06.2022 09:20

Alkollü sürücünün arkadaşı söyledikleri ile şoke etti.

Alkollü sürücünün arkadaşı söyledikleri ile şoke etti... "İnsanlığımız için durduk. Bu akşamdan sonra yaparım, etrafımı da yakarım"

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da bir sürücü alkollü araç kullanırken bekçilere yakalandı. Sürücünün arkadaşı ise, "Beni bundan sonra yakalayabiliyorsanız yakalayın. 10 bin lira ceza gönderin, parasında değilim" dedi.

Havuzlar Şehit Emrah Gümrah Polis Merkezi'ne bağlı yaya devriye görevlileri, gece yarısı Şeyh Sinan Mahallesi Güney Caddesi üzeri Çobançeşme kavşağı mevkiinde bir sürücüyü durdurdu. Olay yerine gelen trafik polisi, sürücünün alkollü olduğunu belirledi.

Sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem yapılırken, arkadaşı ise ekiplere tepki çeken cümleler kullandı. Ceza kesilmesine kızan alkollü sürücünün arkadaşı, "Bundan sonra beni yakalayabiliyorsanız yakalayın. İsterseniz 10 bin lira ceza gönderin, parasında değilim" diye konuştu.

Alkollü sürücünün arkadaşı söyledikleri ile şoke etti... İnsanlığımız için durduk. Bu akşamdan sonra yaparım, etrafımı da yakarım
Alkollü sürücünün arkadaşı söyledikleri ile şoke etti... İnsanlığımız için durduk. Bu akşamdan sonra yaparım, etrafımı da yakarım
Alkollü sürücünün arkadaşı söyledikleri ile şoke etti... İnsanlığımız için durduk. Bu akşamdan sonra yaparım, etrafımı da yakarım
Alkollü sürücünün arkadaşı söyledikleri ile şoke etti... İnsanlığımız için durduk. Bu akşamdan sonra yaparım, etrafımı da yakarım
Alkollü sürücünün arkadaşı söyledikleri ile şoke etti... İnsanlığımız için durduk. Bu akşamdan sonra yaparım, etrafımı da yakarım

YORUMLAR
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2,26 promil alkollü sürücü hem arkadaşlarına hem de polise zor anlar yaşattı 2,26 promil alkollü sürücü hem arkadaşlarına hem de polise zor anlar yaşattı Erdoğan: 'Bu milletin neler yapabileceğini dünkü tatbikatta gördüğü gibi bundan sonra da görecek' Erdoğan: 'Bu milletin neler yapabileceğini dünkü tatbikatta gördüğü gibi bundan sonra da görecek'
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü sürücünün arkadaşı söyledikleri ile şoke etti... 'İnsanlığımız için durduk. Bu akşamdan sonra yaparım, etrafımı da yakarım' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alkollü sürücünün arkadaşı söyledikleri ile şoke etti... "İnsanlığımız için durduk. Bu akşamdan sonra yaparım, etrafımı da yakarım" - Son Dakika
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