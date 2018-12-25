Son Dakika Haberleri: Alkollüyken İlaç İçen Şahıs Zehirlendi

Alkollüyken İlaç İçen Şahıs Zehirlendi

1 saat önce

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde alkollüyken ilaç içen şahıs zehirlendi.

Alkollüyken İlaç İçen Şahıs Zehirlendi, System.String[]
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde alkollüyken ilaç içen şahıs zehirlendi.

İddiaya göre M.G. isimli şahıs alkollüyken 2 tablet ilaç içti. Zehirlenen şahıs hastaneye kaldırıldı. M.G. isimli şahıs hastanede tedavi altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:13 Kaynak: İHA

Lüleburgaz, Kırklareli, 3. Sayfa
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