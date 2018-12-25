Alkollüyken İlaç İçen Şahıs Zehirlendi
1 saat önce
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde alkollüyken ilaç içen şahıs zehirlendi.
Kırklareli
'nin Lüleburgaz
ilçesinde alkollüyken ilaç içen şahıs zehirlendi.
İddiaya göre M.G. isimli şahıs alkollüyken 2 tablet ilaç içti. Zehirlenen şahıs hastaneye kaldırıldı. M.G. isimli şahıs hastanede tedavi altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:13 Kaynak: İHA
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