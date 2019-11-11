Son Dakika Haberleri: Alkollüyken rastgele ateş açıp, sokaktaki kişiyi öldürdü (2)
Son Dakika Güncel Alkollüyken rastgele ateş açıp, sokaktaki kişiyi öldürdü (2)

Alkollüyken rastgele ateş açıp, sokaktaki kişiyi öldürdü (2)

6 saat önce

TUTUKLANDIİzmit'te, sokak ortasında silahla rastgele ateş ederek, Alim Kazancı'nın vurulup, ölmesine neden olduğu iddia edilen Doğan Karadağ, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alkollüyken rastgele ateş açıp, sokaktaki kişiyi öldürdü (2), System.String[]

TUTUKLANDI

İzmit'te, sokak ortasında silahla rastgele ateş ederek, Alim Kazancı'nın vurulup, ölmesine neden olduğu iddia edilen Doğan Karadağ, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Karadağ, Kazancı, İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 05:37 Kaynak: DHA
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