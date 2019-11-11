Alkollüyken rastgele ateş açıp, sokaktaki kişiyi öldürdü (2)
6 saat önce
TUTUKLANDIİzmit'te, sokak ortasında silahla rastgele ateş ederek, Alim Kazancı'nın vurulup, ölmesine neden olduğu iddia edilen Doğan Karadağ, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 05:37 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
İzmit'te, sokak ortasında silahla rastgele ateş ederek, Alim Kazancı'nın vurulup, ölmesine neden olduğu iddia edilen Doğan Karadağ, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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