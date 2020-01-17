Alkollüyken suç işleyen hükümlünün evine alkol takip cihazı kuruldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Alkollüyken suç işleyen hükümlünün evine alkol takip cihazı kuruldu - Son Dakika

Alkollüyken suç işleyen hükümlünün evine alkol takip cihazı kuruldu

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, alkollüyken işlediği suç nedeniyle ceza alan ve denetimli serbestlik uygulamasıyla cezaevinden çıkan hükümlü, evine kurulan alkol ölçer ile günde iki kez alkol testinden geçiyor.

Alkollüyken suç işleyen hükümlünün evine alkol takip cihazı kuruldu, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, alkollüyken işlediği suç nedeniyle ceza alan ve denetimli serbestlik uygulamasıyla cezaevinden çıkan hükümlü, evine kurulan alkol ölçer ile günde iki kez alkol testinden geçiyor.

Yeniceköy Mahallesinde yaşayan M.M, alkollüyken hakaret, basit yaralama ve konut dokunulmazlığı suçları işlediği gerekçesiyle 12 ay 15 gün hapis cezası aldı.

Yaklaşık 10 gün cezaevinde kalan ve denetimli serbestlik yasasından faydalanan M.M, alkol bağımlısı bazı suçluların alkol ölçer ile izlenmesi uygulaması kapsamına alındı. Alkol kullandıktan sonra kendini kaybeden kişilerin çevresine zarar vermesini önlemeyi amaçlayan uygulamayla İnegöl Adliyesi Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından, M.M'nin evine alkol takip cihazı yerleştirildi.

Her gün sabah ve akşam cihazı kullanması sağlanan M.M'nin alkol durumu kontrol ediliyor.

İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Zekeriya Alper İnanç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 12 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan M.M'nin suçları alkollüyken işlediğinin tespit edilmesi üzerine Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından evine alkol takip cihazı yerleştirildiğini anlattı.

Böylece M.M'nin alkol kullanımına bağlı suç işlemesini engellemeyi amaçladıklarını kaydeden İnanç, "Günde iki kere, sabah ve akşam cihazı kullanması zorunlu olan kişinin alkol kullanıp kullanmadığı müdürlüğümüzce izlenmiş olacak. Özellikle aile bireylerini bu konuda korumayı hedefleyen uygulama sayesinde hem şahsın suç işlemesi engellenecek hem de diğer bireylerin suçtan zarar görmesi engellenmiş olacak." diye konuştu.

Önceden belli olmayan saatlerde ölçüm

Alkol suçlularının alkol ölçümü, önceden belli olmayan saatlerde yapılıyor. Görevliler suçluyu günün herhangi bir saatinde arayarak cihazın yanına gitmesini istiyor. Cihaz önce kimlik tespiti için kişinin fotoğrafını çekiyor. Alkol ölçüm aparatına üfleyen kişide alkol tespit edilirse durum mahkemeye bildiriliyor.

İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:20 Kaynak: AA
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