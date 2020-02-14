Alkolmetrede alkollü, hastanedeki kan tahlilinde alkolsüz çıktı - Son Dakika

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde polis çevirmesinde alkol kullanmadığını söylemesine rağmen üflediği alkolmetrede 0.51 promil alkol çıkan adam, kendi imkanıyla gittiği Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde yaptırdığı kan tahlilinde alkol almadığını ispatladı. Olayın üzerinden 4 ay geçmesine rağmen mağduriyeti giderilmeyen adamın Manisa Sulh Ceza Mahkemesine açtığı dava da henüz görülmedi.



Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 11 Ekim 2019 tarihinde akşam 23.00 sıralarında çiftlik evine giderken Halil Erdoğan Caddesi'nde polis çevirmesine takılan 74 yaşındaki Nihat Karaca, üflediği alkolmetrede 0.51 promil alkollü çıktı. Alkol kullanmadığını belirtmesine ve polis eşliğinde hastaneye gitmeye hazır olduğunu söylemesine rağmen Karaca'nın ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken bin 200 TL de para cezasına çarptırıldı. Ehliyetine el konulan Karaca, hemen Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine giderek kan tahlili yaptırdı ve kanında alkol olmadığını ispatladı. Karaca'nın yürütmeyi durdurma istemiyle Manisa Sulh Ceza Mahkemesine açtığı dava ise olayın üzerinden 4 ay geçmesine rağmen henüz görülmedi. Çiftçilik yaptığını ve sürekli ovaya gitmek zorunda olduğunu kaydeden Karaca, 4 aydır büyük bir mağduriyet yaşadığını ve bu mağduriyetin giderilmesini istedi.



"Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum"



Manisa'da çiftçilik yapan ve alkollü olmadığı halde alkol yüzünden ehliyetine el konulmasıyla büyük bir mağduriyet yaşadığını anlatan ve çiftliğine artık arkadaşlarının şoförlüğüyle gitmek zorunda kaldığını belirten Nihat Karaca, "Gece Manisa'dan çiftliğime gidiyordum. Yolda polis çevirmesine girdim. Sıra bize geldiğinde ehliyetimi istediler verdim. 'Alkolmetreyi üfle' dediler üfledim. Daha sonra aşağıya inmemi istediler. Aşağıya indim '0.51 promil alkollüsün' dediler. Ben de 'içkili değilim, içki içmiyorum' dedim. Kabul etmediler, 'İçkilisin' dediler. 'Yanıma bir polis verin kan tahlili yaptıralım' dedim onu da kabul etmediler. Yalvardık, yakardık olmadı. Mağdur duruma düştüm. Aynı anda hastaneye gittim. Rapor aldım ve raporda alkolsüz olduğum ortaya çıktı. Alkolsüz olduğum halde 4 aydır mağduriyet yaşıyorum. Günde 10 sefer Manisa'dan çiftliğe gidip gelme durumum var. Kendim de rahatsızım. Bunun bir sonuca bağlanmasını istiyorum. Kalp hastasıyım, damar tıkanıklığım var, beynimde pıhtı var, kalp damarlarımda stent var. Günde 10'dan fazla ilaç kullanıyorum. Bunların arasına bir de alkollüsün diye hitapta bulundular. Bunu kabul etmiyorum. Bunun nereye varacağını bilmiyorum. Ehliyetimin geri verilmesini istiyorum. Rapor aldıktan sonra emniyete gittik. Sulh Hukuk Ceza Mahkemesine müracaat etmemizi istediler. Biz de başvurduk. Oradan da bir sonuç çıkmadı. Bu tip vak'alar çokmuş, bu vak'alar çok olduğu için bize sıra mı gelmedi biz de anlamadık. Biran evvel ehliyetime kavuşmak istiyorum. Çok mağdurum. Gece ovada kalıyorum, rahatsızım. Gece gelmek istiyorum gelemiyorum. İşim icabı Manisa'ya gidip gelmek istiyorum korkudan gidip gelemiyorum. Ehliyetime ne kadar el konulduğunu bilmiyorum. Bin 200 TL ceza yazdılar hemen gidip yatırdım 700 küsur lira bir para ödedim. Mahkemenin de ne olduğunu bilmiyoruz henüz bir cevap yok. Bir avukata vekalet verdik ama ondan da bir sonuç çıkmadı. Ne olacağını bilmiyoruz. Alkolsüz olduğum halde ehliyetime el konuldu. Çok mağdur durumdayım bunun biran evvel giderilmesini istiyorum" dedi. - MANİSA