Yüksek alkol aldığını düşündü, alkolmetreye üflememek için böyle direndi - Son Dakika
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Yüksek alkol aldığını düşündü, alkolmetreye üflememek için böyle direndi

20.10.2022 09:08

Yüksek alkol aldığını düşündü, alkolmetreye üflememek için böyle direndi "Ekmeğimden olurum" "Ağabey beni tutuklayın" Uygulamadan kaçarken diğer uygulama noktasına takıldı Bursa'da trafik polis ekiplerinin uygulama noktasından kaçarken bir diğer uygulama noktasında yakalanan sürücü,...

Yüksek alkol aldığını düşündü, alkolmetreye üflememek için böyle direndi

"Ekmeğimden olurum"

"Ağabey beni tutuklayın"

Uygulamadan kaçarken diğer uygulama noktasına takıldı

BURSA - Bursa'da trafik polis ekiplerinin uygulama noktasından kaçarken bir diğer uygulama noktasında yakalanan sürücü, alkolmetreye üflememek için polislere uzun süre dil döktü. Polisin "üflemezsen ehliyetine 2 yıl el koyacağım" demesi üzerine sürücü, "Beni tutuklayın, ekmeğimden olurum" dedi. Alkolmetreye üfleyen sürücü 0.47 promil çıkınca ekiplere, "Beni yanlış anladınız ağabey" ifadelerini kullandı. Polis ile sürücünün ilginç diyaloğu saniye saniye kameraya yansıdı. Çıkan alkol sonucu sınır altında kaldığı için sürücünün ehliyetine el konulmadı.

Olay, merkez Osmangazi İlçesi Altıparmak Caddesi üzerindeki uygulama noktasında yaşandı. E. A. yanında bulunan arkadaşı ile 16 KPV plakalı otomobiliyle seyir halindeyken, polis ekiplerinin cadde üzerinde kurduğu uygulama noktasını görünce ara sokaktan kaçmak istedi. Fakat girdiği ara sokakta da trafik polislerini gören Arslan, bu kez de aracını "park ediyormuş" gibi yaptı. Durumu anlayan polisler, E.A.'dan ehliyet ve ruhsat istedi. Bir süre arkadaşıyla ekiplere direnen E.A ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirildi. Sürücünün hal ve hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri sürücüye alkol testi yapmak istedi. Alkol testini duyunca çeşitli bahanelere sığınan sürücü alkol metreyi üflememek için dakikalarca polis memurunu oyaladı.

"Ekmeğimden olurum"

Bir süre alkol testini kabul etmeyen sürücü, "Ben minibüs şoförüyüm. Abi trafikte değilim aracımı buraya park ettim" diyerek kendini savunmaya çalıştı.

Daha sonra çeşitli bahaneler üreten sürücü bu kez de "Dolmuş şoförüyüm. Gözünü seveyim, ekmeğimden olurum" diyerek kendini kurtarmaya çalışsa da önüne gelen alkolmetreyi görünce "Beni tutuklayın" dedi.

Bir süre polis memurunu oyaladıktan sonra alkol metreye üfleyen sürücü 0.47 promille sınırın altında çıktı. Polis memurunun "Yasal sınırın altındasınız" diye belirtmesi üzerine Arslan, yaşadığı arbedeyi bir kenara bırakıp "Beni yanlış anladınız" diyerek rahat bir nefes aldı.

Kaynak: İHA
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Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yüksek alkol aldığını düşündü, alkolmetreye üflememek için böyle direndi - Son Dakika

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