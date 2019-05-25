Alkolsüz içki trendi: İrlanda'nın ilk alkolsüz barı Dublin'de açıldı
12 saat önce
Alkol tüketim oranlarında dünya ortalamasının üstünde olan İrlanda'nın ilk alkolsüz içki satan barı açıldı. Sağlıklı yaşam için alternatif arayanların yoğun ilgi gösterdiği bar "Bakire Meryem" (Virgin Mary), İrlanda'nın başkenti Dublin'de hizmet veriyor.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 05:38
Alkol tüketim oranlarında dünya ortalamasının üstünde olan İrlanda'nın ilk alkolsüz içki satan barı açıldı. Sağlıklı yaşam için alternatif arayanların yoğun ilgi gösterdiği "Bakire Meryem
" (Virgin Mary) adlı bar İrlanda'nın başkenti Dublin'de hizmet veriyor.
İrlanda'ya özgü "Irish Pub" olarak bilinen alkollü içeceklerin satıldığı barlara alternatif, başkent Dublin'in artık yeni "alkolsüz barı" var.
Almanya'da Camiyi Kundaklayan Şüpheliyi Cemaat Yakaladı
Trump İstihbarat Örgütleri Hakkındaki Soruşturmayı Derinleştirdi
İran'da 30 Yogacı Gözaltına Alındı
Theresa May'in Koltuğuna Kim Oturacak? İşte Muhafazakar Parti'nin Olası Yeni Lider Adayları