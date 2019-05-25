Son Dakika Haberleri: Alkolsüz içki trendi: İrlanda'nın ilk alkolsüz barı Dublin'de açıldı

Alkolsüz içki trendi: İrlanda'nın ilk alkolsüz barı Dublin'de açıldı

12 saat önce

Alkol tüketim oranlarında dünya ortalamasının üstünde olan İrlanda'nın ilk alkolsüz içki satan barı açıldı. Sağlıklı yaşam için alternatif arayanların yoğun ilgi gösterdiği bar "Bakire Meryem" (Virgin Mary), İrlanda'nın başkenti Dublin'de hizmet veriyor.

Alkolsüz içki trendi: İrlanda'nın ilk alkolsüz barı Dublin'de açıldı, System.String[]
Alkol tüketim oranlarında dünya ortalamasının üstünde olan İrlanda'nın ilk alkolsüz içki satan barı açıldı. Sağlıklı yaşam için alternatif arayanların yoğun ilgi gösterdiği "Bakire Meryem" (Virgin Mary) adlı bar İrlanda'nın başkenti Dublin'de hizmet veriyor.

İrlanda'ya özgü "Irish Pub" olarak bilinen alkollü içeceklerin satıldığı barlara alternatif, başkent Dublin'in artık yeni "alkolsüz barı" var.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 05:38 
Dünya
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