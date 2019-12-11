Son Dakika Haberleri: Alkolü araç kullanan 7 sürücünün ehliyetine el konuldu
Son Dakika 3. Sayfa Alkolü araç kullanan 7 sürücünün ehliyetine el konuldu - Son Dakika

Alkolü araç kullanan 7 sürücünün ehliyetine el konuldu

6 saat önce

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan alkollü araç kullanan sürücülere yönelik yaptığı uygulamada 7 sürücüye ceza yazılırken ehliyetlerine el konuldu.

Alkolü araç kullanan 7 sürücünün ehliyetine el konuldu, System.String[]

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan alkollü araç kullanan sürücülere yönelik yaptığı uygulamada 7 sürücüye ceza yazılırken ehliyetlerine el konuldu.


İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından alkol etkisiyle araç kullanan sürücülere yönelik yapılan uygulamada 2 bin 345 araç kontrol edildi. Yapılan kontroller sonrasında alkol etkisiyle araç kullanan 7 sürücüye cezai işlem uygulanmasının yanı sıra ehliyetlerine el konuldu. - NEVŞEHİR

Trafik Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:17 Kaynak: İHA
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